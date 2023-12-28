إحالة مدير سلسلة صيدليات شهيرة للجنايات.. تفاصيل

احالت جهات التحقيق، اليوم الأربعاء، صاحب ومدير سلسلة صيدليات شهيرة، ومساعده، للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بالإتجار في العقاقير المخدرة.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 9996 لسنة 2023 قسم ميت غمر، تفاصيل اتهام صيدلي ومساعده بالإتجار في العقاقير المخدرة.

وتبين من التحقيقات أن تم ضبط وتفتيش صفوت. ج صاحب ومدير صيدليات شهيرة والصيدلية والسيارة الخاصتين به، ومحمد. ب عامل بالصيدلية، بعدما توصلت تحريات المباحث لاتهامهما بالإتجار في العقاقير المخدرة.

وأنكر الصيدلي صفوت. ج، صاحب ومدير صيدليات شهيرة والصيدلية، أمام جهات التحقيق التهمة المنسوبة إليه بالإتجار في العقاقير المخدرة.

وبسؤاله عن ما هو منسوب إليه بأنه متهم بحيازة وإحراز عقاقير مدرجة على الجدول الأول للمواد المخدرة، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح به قانونا على النحو المبين بالأوراق، أنكر قائلا: محصلش.

وبسؤاله عن ما هو منسوب إليه بأنه متهم بحيازة وإحراز كمية من عقاقير وأدوية مخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح به قانونا، أجاب قائلا: أنا شغال في الجدول الثاني والثالث ودا مسموح بيه.

وبسؤاله عن قوله فيما هو منسوب إليه بأنه متهم بحيازة وإحراز كمية من عقاقير وأدوية غير مصرح بتداولها من الجهة المختصة أجاب قائلا: محصلش.