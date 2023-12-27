نصائح مهمة لمكافحة الشيخوخة

تساعد بعض الأنظمة الغذائية على إبطاء الشيخوخة في أسبوعين فقط عن طريق الامتناع عن الوجبات السريعة والتدخين والتلوث.

نصائح تكافح الشيخوخة

وفي هذا الصدد، إليك 3 نصائح مهمة لتأخير الشيخوخة

１- الامتناع عن السكر

يؤدى السكر إلى التهاب مزمن، وهو من أسوأ أعداء مقاومة الشيخوخة، وقد يسبب زيادة الوزن، كما ستتأثر مستويات الطاقة والهرمونات.

２- الحصول على العناصر الغذائية المفيدة

إن اتباع نظام غذائي متوازن يفيد الصحة العامة بالطبع، لكن بعض العناصر الغذائية لها خصائص مضادة للشيخوخة، مضادات الأكسدة مثل الفيتامينات A وC وE" والمتوفرة بكثرة في الفواكه والخضراوات، فهي ضرورية للحد من الشيخوخة المبكرة.

３- الماء البارد

قد تكون درجات الحرارة القصوى تقنية جيدة لمحاربة الشيخوخة، بالاضافة إلى المشي أو ممارسة الرياضة في الهواء الطلق في الشتاء أو التحول إلى الماء البارد في نهاية الاستحمام أو الجلوس في الساونا لمدة تصل إلى 15 دقيقة ثم الغطس فى الماء البارد.