طريقة عمل شوربة الكوسة بالكريمة| تحميك من الشيخوخة

اعتاد المصريون على تناول الـ شوربة في جميع الولائم، ولذلك تبحث ربات المنزل على وصفات وابتكارات جديدة ومفيدة تحظى على إعجاب الجميع، وتعد شوربة الكوسة هي الحل الأمثل لذلك، فتحتوي علي العديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، كما تتميز بمذاقها اللذيذ.





شوربة

طريقة عمل شوربة الكوسة بالكريمة

المقادير

- الكوسة : نصف كيلو (مغسولة ومنشفة)

- حليب : كوب

- مرق : لتر

- ملح : حسب الرغبة



- فلفل أسود : رشّة

- بودرة البصل : ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : قليل



طريقة التحضير

قطعي الكوسة إلى مكعبات صغيرة الحجم، ثم ضعيها في قدر على النار وشوحيها قليلاً مع الزيت حتى تذبل.



تبّلي الكوسة بالبصل البودرة، والملح، والفلفل الأسود، ثم قلبي المكونات.



أضيفي المرق، ثم اتركي الشوربة حتى تنضج، ثم صبي الحليب بعد أن تغلي.



ضعي الشوربة في وعاء الخلاط الكهربائي واضربي المكونات قليلاً.

اسكبي الشوربة في طبق التقديم، وقدميها ساخنة.



فوائد تناول الكوسة

تقي من السرطان

توجد في الكوسة مستويات كبيرة من الكاروتين موجودة بداخلها مما يجعل الكوسا من الخضروات المفيدة جدا كمادة مضادة للاكسدة، وتكمن اهمية الكاروتين فى انه يمنع الآثار السلبية الناجمة عن المواد الحرة التى توجد في الجسم، والتي يمكن ان تفسد ال DNA السليم ويمكن ان تحول الخلايا السليمة إلى خلايا سرطانية، الكاروتين جنبا إلى جنب مع حمض الاسكوربيك ( فيتامين C) يعملا معا بمثابة لكمة كبيرة ضد ضرر المواد الحرة المسببة للسرطان التى تتواجد في الجسم

تحميك من الشيخوخة المبكره

تساعد الكوسة على ترطيب البشرة والحصول على بشرة تتمتع بالحيوية والنضارة، كما أنها تعمل على الحفاظ على صحة الجلد ومنع ظهور التجاعيد والبقع وعلامات الشيخوخة.

تنظيم مستوى السكر

تحتوي الكوسة على فيتامين ب والبكتين والألياف وهذه العناصر تعمل على تنظيم مستوى السكر في الدم، كما أنها تساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكري.





تحمي العين وتحسن الرؤية

تحتوي على فيتامين ج الذي يساعد على حماية العين وتحسين الرؤية، كما يمكن استخدام شرائح الكوسا على العينين من الخارج للمساعدة على تخفيف التورم حولهما.



الحفاظ على صحة العظام

على الرغم من أن الكوسة ليس لديها مجموعة واسعة جدًا من المعادن في تركيبتها، إلا أن لديها عدد قليل من المعادن الأساسية لصحة العظام التي تساهم في زيادة كثافة المعادن في العظام، لذلك، إذا كنت تشعر بالقلق إزاء هشاشة العظام أو الإضطرابات الآخرى للعظام المرتبطة بمشاكل التقدم في السن، فاضافة الكوسة إلى النظام الغذائي الخاص بك ليس خيارًا سيئًا.



تساعد على خسارة الوزن

تعتبر الكوسا طبقًا جانبيًا ملائمًا جدًا مع الوجبات الدسمة، إذ يحتوي كل كوب واحد مقطع من الكوسا على ما يقارب 19 سعرة حرارية فقط.