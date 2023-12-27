بيجواز العوانس.. حبس شخصين نصبا على المواطنين عبر فيس بوك

قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأربعاء، حبس شخصين متهمين بالنصب على المواطنين عبر موقع فيس بوك والاستيلاء على أموالهم، بزعم العلاج باستخدام أساليب الدجل والسحر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام شخصين بإدارة صفحتين على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والإعلان من خلالهما عن قدرتهما على العلاج عن طريق أعمال السحر والدجل نظير مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أمكن تحديدهما وضبط عاطلا، له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، وبحوزته هاتف محمول مُحمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه الإجرامي - الأدوات المستخدمة في ممارسة نشاطه الإجرامي.

كما تمكنت من ضبط عاطل، له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول مُحمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه الإجرامي - الأدوات المستخدمة في ممارسة نشاطه الإجرامى.

ويعتبر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من القوانين الرادعة لكل شخص عديم الانسانية يقوم بارتكاب الجرائم المشينة علي مواقع التواصل الاجتماعي او إدارة المواقع الخاصة والتي اقره قانون العقوبات المصري ،ومن هذة الجرائم الإلكترونية



عقوبة التسبب بتعرض الغير لجرائم الالكترونية



وفي هذة الحالة ، عندمايقوم أي مسؤول عن إدارة موقع خاص، أو إدارة نظام معلومات نتج عنه تعرض أي من الأشخاص إلى أي من الجرائم الإلكترونية، فأن عقوبة الجرائم الالكترونية في تلك الحالة تتمثل في الحبس لمدة عام على الأقل، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تقدر قيمتها ب20 ألف جنيه على الأقل، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 200 ألف جنيه، أو يتم تطبيق أي من العقوبتين في بعض الحالات.

كما أنه في حالة تسبب مسؤول بتعرض الغير إلى أي من الجرائم الإلكترونية والتي نتجت عن إهماله، بالإضافة إلى عدم اتخاذ التدابير التأمينية، تتمثل عقوبته في السجن لمدة 6 أشهر على الأقل، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي تكون قيمتها 10.000 جنيه مصري على الأقل، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 100 ألف جنيه مصري.





