إسرائيل تنشر صورة محمد الضيف.. قائد كتائب القسام فقد أحد عينيه

محمد الضيف، قائد كتائب عز الدين القسام في غزة، نشرت صورته إسرائيل، زاعمة أنه فقد أحد عينيه ومبتور الساق.

وسائل الإعلام الإسرائيلية، نشرت مساء الأربعاء صورة أدعت أنها للقائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف كما زعمت أنه فقد إحدى عينيه، وأدعت أنه مبتور الساق.

محمد الضيف نجا من عدة محاولات اغتيال إسرائيلية

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تلقت خلال الحرب على غزة صورة حديثة لقائد القسام محمد الضيف البالغ من العمر 58 عاما، والذي نجا من عدة محاولات اغتيال إسرائيلية خلال السنوات الماضية.

وقالت :" قبل أسبوع فقط، أفيد أن محمد الضيف في حالة أفضل مما كانوا يعتقدون في إسرائيل ، فهو قادر على المشي على ساقيه ويمكنه أيضا استخدام يديه ، وهذا ما ظهر من مواد استخباراتية حصل عليها الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة في قطاع غزة".

آثار العجز التي خلفتها محاولات الاغتيال

ووفقا للمعلومات التي عثر عليها الجيش الإسرائيلي في منزله ومكاتبه في الأسابيع الماضية في قطاع غزة، يحصل محمد الضيف أحيانا على كرسي متحرك بساعده، وفي بعض الحالات يتمكن من المشي بمفرده، مع بعض الإعاقة في جسده، وآثار العجز التي خلفتها محاولات الاغتيال واضحة عليه.

وذكر تقرير إسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي حصل على مقاطع تُظهر القائد العام لكتائب القسام، محمد الضيف، وهو في وضع صحي جيد نسبيا، ويتحرك على قدميه دون كرسي متحرك.