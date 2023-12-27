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ما هو صاروخ RPO-A الذي استخدمته كتائب القسام لأول مرة ؟ القسام تستهدف مروحية إسرائيلية بصاروخ سام 18 وتسقطها أرضًا صاروخ  (RPO-A) القسامي الجديد يدخل ميدان المعركة لأول مرة ويدمر قوة إسرائيلية
الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القسام تستهدف مروحية إسرائيلية بصاروخ سام 18 وتسقطها أرضًا

القسام
القسام

أعلنت كتائب القسام، أنها استهدفت طائرة مروحية بصاروخ سام 18" في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وأضافت أن المقاتلين تمكنوا من قنص جندي صهيوني شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
 

كما كشفت كتائب القسام، عن صاروخ جديد دخل ميدان الحرب، وهو صاروخ  (RPO-A)  ذو قدرة تدميرية عالية.

 

وقالت القسام، إنها استهدفت قوة إسرائيلية خاصة تحصنت في منزل في شارع غزة القديم بمنطقة جباليا، واستخدمت لأول مرة صاروخ (RPO-A) المضاد للتحصينات، ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع الجنود المتحصنين في المنزل.

 

 

 

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