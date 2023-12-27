الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حالة الطق غدًا الخميس وخريطة سقوط الأمطار فى المحافظات

بوابة الوفد الإلكترونية

اعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا الخميس 28 ديسمبر 2023 على كافة مدن وأنحاء الجمهورية.

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نصائح مهمة لتجنب الطقس السيئ بعد تحذيرات الأرصاد

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تفاصيل حالة الطقس المتوقعة حتى الجمعة.. شبورة وأمطار

حالة الطقس نهارًا:

طقس مائل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. 

 

مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ليلًا:

بارد على أغلب الأنحاء.

 

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة:

أمطار متوسطة الشدة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على كل من البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس ومحافظة شمال سيناء.

 

أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانًا على كل من مطروح، الإسكندرية، الغربية، المنوفية، الفيوم، القاهرة، الجيزة والقليوبية قد تغزر أحيانًا على مناطق من القاهرة الجديدة.

 

أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب سيناء.

 

أمطار خفيفة على كل من الزعفرانة، رأس غارب، الغردقة، القصير، بني سويف والمنيا.

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