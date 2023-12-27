نصائح مهمة لتجنب الطقس السيئ بعد تحذيرات الأرصاد

تشهد البلاد خلال هذه الفترة إنخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد نظرًا لأننا في فصل الشتاء الذي يصاحبه سقوط للأمطار الغزيرة والتي قد تصل إلى رعدية على كافة أنحاء البلاد.

تحذيرات الأرصاد

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن هناك سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على محافظات من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والإسماعيلية والسويس ومطروح والعلمين وغيرها، مع ظهور للشبورة المائية على الطرق حتى الإثنين المقبل.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي نصائح مهمة لتجنب الطقس السيئ:

نصائح مهمة لتجنب الطقس السيئ

عدم الخروج من المنزل أثناء التقلبات الجوية وهبوب للرياح والشبورة، إلا للضرورة القصوى.

متابعة النشرات الجوية بدقة لمعرفة حالة الطقس على كافة الأنحاء.

ترك مسافة كافية بين السيارة والأخرى أثناء القيادة على الطرق.

استخدام مساحات السيارة عند هطول الأمطار.

الالتزام بإرشادات المرور عند القيادة.

إرتداء الملابس الثقيلة عند الخروج من المنزل.

الحرص على تغطية الأذنين والعينين أثناء هبوب الرياح.

ارتداء القفازات والجوارب المبطنة لتجنب التعرض للهواء الجاف والبارد.

شرب السوائل الدافئة على مدار اليوم.

ارتداء نظارات الشمس للوقاية من الشبورة وأضرارها التي تؤثر على صحة العين.

شرب المياه بكثرة على مدار اليوم.

ارتداء الكمامة أثناء الخروج، لتجنب دخول الهواء البارد إلى الشعب الهوائية.

غلق نوافذ المنزل جيدًا أثناء هطول الأمطار.

يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة فقط.

الحصول على اللقاحات والأمصال الموسمية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية ونزلات البرد.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة الصغرى 16 والعظمى 21

بنها الصغرى 16 والعظمى 21

طنطا الصغرى 15 والعظمى 21

دمنهور الصغرى 14 والعظمى 22

كفر الشيخ الصغرى 15 والعظمى 21

المنصورة الصغرى 15 والعظمى 21

الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 21

الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20

سوهاج الصغرى 11 والعظمى 23

قنا الصغرى 12 والعظمى 24

الأقصر الصغرى 12 والعظمى 25

أسوان الصغرى 13 والعظمى 26

الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 25