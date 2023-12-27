تفاصيل حالة الطقس المتوقعة حتى الجمعة.. شبورة وأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية النشرة الأسبوعية لحالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث تشهد هذه الفترة شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً فى الصباح الباكر أيام (الإثنين - الثلاثاء)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.



وتوقعت تكون شبورة مائية كثيفة أحياناً فى الصباح الباكر أيام الإثنين الثلاثاء، وتكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتوقعت يكون الطقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.



وتوقعت سقوط فرص أمطار خفيفة يومى (الإثنين - الثلاثاء) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة أيام الأحد - الأربعاء الخميس - الجمعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.



وقد تمتد الأمطار خفيفة يومى الأربعاء والخميس إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء علي فترات متقطعة.



ونشاط رياح أيام (الثلاثاء - الأربعاء - الخميس) على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.