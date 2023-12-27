متحدث الصحة: اتفاق ياباني على دعم المستشفيات التي تستقبل الجرحى الفلسطينيين

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اجتماع وزير الصحة مع السفير الياباني لدى مصر السيد "أوكا هيروشي"، ووفد وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، تناول مناقشة احتياجات المنظومة الصحية التي يتم من خلالها تقديم الخدمات الطبية للجرحى والمصابين والمرضى القادمين من قطاع غزة.

وأكمل المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزير استعرض وضع المنظومة الصحية في مصر حاليا خاصة في محافظة شمال سيناء والتي تعتبر الخط الأول لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين، وآلية الاستقبال والتعامل مع الحالات وتوزيعهم على المستشفيات حسب الخدمات المقدمة.

إعداد قائمة بالاحتياجات اللازمة لدعم المستشفيات

وأضاف عبدالغفار، أن الجانبين اتفقا على إعداد قائمة بالاحتياجات اللازمة لدعم المستشفيات التي تستقبل الجرحى والمرضى القادمين من قطاع غزة لاستكمال علاجهم داخل مصر.

كما لفت الوزير إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لإدخال تلك المساعدات التي تساهم في إنقاذ أرواح الأشقاء الفلسطينيين، على رأسها أدوات الجراحة والمفاصل الصناعية وزيادة أعداد الأسرة، وأجهزة الأشعة، والحضانات.