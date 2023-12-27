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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزارة الصحة بغزة: ارتكاب 18 مجزرة بحق عائلات كاملة

جثامين شهداء
جثامين شهداء

أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى إلى 21,110 والمصابين إلى 55,243 جراء الغارات الإسرائيلية والعملية البرية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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وأوضحت الوزارة أن العدد يتضمن 195 قتيلا و325 مصابا سقطوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال إن "الجيش الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 18 مجزرة بحق عائلات بكاملها، راح ضحيتها 241 شهيدا إضافة إلى 382 مصابًا".

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الدفاع المدني في غزة قوله إن "الدفاع المدني انتشل جثامين 20 شخصا من منزل عائلة أبو عيطة شرقي مخيم جباليا".

في الأثناء، زادت القوات الإسرائيلية من استهداف محيط مجمع ناصر الطبي، وعبرت المصادر الطبية في غزة عن خشيتها من تكرار نفس سيناريو مجمع الشفاء الطبي.

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