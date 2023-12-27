إجتماع مجلس الصحة الإقليمى بديوان مديرية الصحة بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ،التحية والتقدير للقطاع الطبي بالبحيره برئاسة الدكتور هاني جميعه على المجهود المبذول طوال الفتره السابقة وخلال الإنتخابات الرئاسية الأخيرة .

وأوضحت اهتمام وزير الصحه،ووزير التنمية المحلية بالمجلس وما يقوم به من دور واضح ومتميز .

وأكدت بلبع أن الفتره القادمة سيتم التركيز على موضوعات النظافه الشخصية ،والتغذية السليمة الصحية وأهميتها في الوقاية من الأمراض، وكذلك القضية السكانية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الصحة الإقليمي بمحافظة البحيرة،

وبحضور الدكتور أسامه البلكى الرئيس المفوض للمجلس ، الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.

و أعضاء مجلس الصحة الإقليمى بمحافظة البحيرة، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية، و الدكتور نقيب الأطباء بالبحيره ونقيب الصيادلة بالبحيرة، ومسئولي المبادرات الرئاسية وقوائم الإنتظار ولفيف كبير من السادة الحضور.

ثم تناول الحديث الدكتور أسامه البلكي ووجه الشكر للدكتوره نهال لتعاونها مع المجلس في الأنشطة التي قام بها ، كذلك وجه شكره للدكتور هاني جميعه للتعاون المثمر مع المجلس ، وكذلك قدم الشكر أيضا لأعضاء المجلس المتعاونين معه .

وتم إستعراض ماتم خلال الفتره السابقه بعد الإجتماع الأول حيث تم تشكيل ٥ لجان تنعقد شهريا لعرض الأعمال التي سيتم تنفيذها ،والتعاون الذي يخدم المواطن البحراوي .

وتم استعراض أيضا أهمية المشاركة في التوعية المجتمعية، من خلال الندوات التي تمت بالتعاون مع مؤسسة فاهم ،وندوات خاصة بالمشاركة في الحوار الوطني للتوعية بالقضية السكانية .

وتم تقديم بعض التوصياتومنها توفير زائرات صحيات بالمدارس عن طريق التنسيق بين ادارة التمريض والصحة المدرسية .

- تشكيل لجنة من أطباء واستشاري الأطفال والتغذية لعمل برنامج تغذيه ،وتوعية للأطفال.

- المطالبة بمشاركة الهلال الأحمر وتنشيط دوره في المحافظة

- توفير تمريض بالمعهد القومي بدمنهور عن طريق التنسيق بين نقابه التمريض ،ومديرية الصحة.

- تفعيل الكشف عن المخدرات والاهتمام بذلك

- متابعة انهاء الإجراءات الخاصه باجراءات معهد الأورام