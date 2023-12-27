المنتجات العائلية من شركة رنين

يبحث الكثير من المواطنين عن العروض التي تقدمها رنين، حيث تعمل سلسلة محلات رنين على عرض خصومات مميزة على جميع المنتجات، وتعتبر شركة رنين شركة رائدة في مجال مستلزمات البيت والعرائس والمقدمين على الزواج من خلال كل الفروع المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، لتجد بها كل ما تحتاجه الأسرة من منتجات وخدمة قبل وبعد البيع من أرقى الماركات العالمية والمحلية، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض أهم العروض المقدمة.

رنين

تسعى شركة رنين أن تكون شركة رائدة في مجال الأدوات المنزلية على مستوى الشرق الأوسط، كما تقوم بتقديم عروض بشكل يومي طوال الأسبوع على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية كما تقدم أيضا مهرجان عروض الـ 15 جنيه كل يوم أحد من كل أسبوع، لذلك فهذه الشركة من أكثر الشركات التي يستعين بها المواطنين وتعتبر من أول الأماكن التي يتراود للأذهان بسبب ما يقدمه من الكثير من العروض.

أقسام متجر رنين

هناك الكثير من الأقسام التي توجد في متجر رنين الإلكتروني والتي تضم بداخلها أقسام متعددة، ومنها ما يلي:

يحتوي قسم الأجهزة المنزلية على مكيفات هواء ومكيفات عادية وغسالات ومجففات وثلاجات وبوتجازات وأجهزة بلت ان حديثة ومتطورة.

يحتوي هذا القسم أيضا على سخانات المياه ومبردات المياه أيضا والديب فريزر.

قسم إلكترونيات ويحتوي هذا القسم على جميع أنواع الموبايلات والتابلت والاكسسوارات بكافة أنواعها والتلفزيونات والشاشات بكل أنواعها وماركاتها العالمية والإلكترونيات أخرى مثل أجهزة الكمبيوتر ومكوناتها وملحقاتها.

قسم الأدوات المنزلية ويحتوي هذا القسم على مستلزمات التنظيف وأدوات التنظيف والديكورات الصغيرة و أثاث البيت وأدوات المطبخ.

يحتوي قسم الأدوات المنزلية أيضا على مختلف ال مفروشات بكل أنواعها ومستلزمات السرائر والحمامات ومستلزمات الحدائق والمساحات الخارجية الواسعة.

قسم الأطفال والألعاب الذي يحتوي على الكثير من ألعاب الأطفال والمختلفة والمميزة بالإضافة إلى مستلزمات الطفل والدراجات النارية الكبيرة والصغيرة وغيرها الكثير من الألعاب.

عروض علي الأجهزة الكهربائية

هتلاقي ي رنين عروض علي جميع الأجهزة الكهربائية، حيث من المتوقع أن تصل نسبة التخفيضات في بعض الأحيان إلى 70%، وهذا ما يجذب الكثير من المواطنين من مختلف الفئات العمرية إلى الشراء خلال هذه الفترة، فهي فرصة جيدة للمواطنين لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة، كما يمكن للمواطنين الاطلاع على عروض اليوم ، وذلك من خلال صفحات المحلات والسلاسل التجارية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

طرق الدفع في رنين

يوفر متجر رنين طرق دفع كثيرة لكل منتجات رنين المختلفة وانظمة تقسيط مختلفة ، وحتى تتم عملية الدفع بكل سهولة من خلال ما يلي:

يمكنك إتمام عملية الدفع عن طريق استخدام البطاقات الائتمانية سواء كان عن طريق الفيزا كارد أو ماستر كارد.

يمكنك أيضا استخدام خدمات فاليو للدفع.

يوفر لك متجر رنين خاصية الدفع النقدي لإتمام عملية الدفع عند الاستلام مع مندوب.

سوف تصلك رسالة بها كل تفاصيل إتمام عملية الدفع للتأكد من إتمام العملية بنجاح.

يمكن التواصل مع خدمة عملاء رنين عن طريق الأرقام التي خصصتها الشركة.

مستلزمات المطبخ و المنزل وأهم الأدوات اللازمة لهم

مستلزمات المطبخ و المنزل وذلك لأن سيدة المنزل تقضي وقتاً كبير للغاية في داخل المطبخ، حيث يعتبر المطبخ مملكة المرأة في بيتها وكذلك هو من أهم أركان في المنزل، وقد يكون من الصعب القيام بتجهيز المطبخ من الألف إلى الياء من دون نسيان أي جزئية خصوصاً بالنسبة لكافة المقبلات على الزواج ويعود ذلك لقلة خبرتها في أمور الطبخ وكذلك أدوات المطبخ، وذلك حتى نسهل على العروس الجديدة تجهيز مطبخها بالكامل لذلك سوف نذكر في هذا المقال جميع الخطوات اللازمة في تجهيز مطبخ العروس.

مستلزمات المطبخ و المنزل

حتى نسهل عليك الأمر سوف ننصحك باستخدام الورقة وكذلك القلم في تدوين كافة احتياجات المطبخ التي ستبت أعينها من كافة محلات الأدوات المنزلية في دبي، وكذلك يجب عليك تقسيمها حسب الاستخدام وكذلك البدء من استخداماته في داخل المطبخ، وهذا ما تحتاجينه في الطهي، إلى جانب وجود صعوبة في تجهيزات العروسة للمطبخ لذلك سوف نوفر عليك كل هذا العناء ونذكر لك جميع ما تحتاجينه في عملية تجهيز المطبخ من الألف إلى الياء.

فمن الممكن أن تكون عملية شراء متطلبات البيت الشهرية متعبة للغاية ومرهقة بالنسبة لك، ولكن بتحضير قائمة مشتريات والالتزام بها سوف يمكنك القيام بتوفير بعض من الوقت، وبالطبع هناك بعض من المواقع الإلكترونية الآن توفر لك عملية شراء هذه الطلبات أونلاين وهذا من دون الحاجة إلى الذهاب إلى السوبرماركت، لذلك في هذا المقال، أعرض لك قائمة مشتريات المنزل الشهرية من السوبرماركت.

أهم الأدوات اللازمة للمطبخ والمنزل بالكامل

تنقسم كافة أدوات المطبخ كاملة إلى الأدوات الخاصة بكافة مستلزمات المطبخ و المنزل الكهربائية وأيضا البلاستيكية، وأطقم المطبخ وكذلك الأدوات المتفرقة التي يمكن أن تنسيها في داخل مطبخك، وسوف تجدين قائمة لكل منهم بالتفصيل ومن أهم مستلزمات المطبخ و المنزل هي الآتي:

أدوات كهربائية في المطبخ:

فهي تعتبر من الأدوات الأساسية التي يجب أن تكون في مطبخك هي الأدوات الكهربائية، وإليك قائمة بها وهي الميكرويف والخلاط كهربائي إلى جانب المضرب اليدوي الكهربائي، عجانة طعام ، وكذلك سخان كهربائي وأيضاً عصارة الفواكه، مطحنة عجان للكيك والكريمة وذلك لأهمية وجودهم في المنزل .

الأدوات البلاستيكية في المطبخ:

تعتبر الأدوات البلاستيكية من تلك الأدوات الأساسية التي يجب أن يحتوي عليها مطبخك، ومنها وجود طبق غسيل كبير مقشة خشنة وأخرى ناعمة و زعافة وكذلك جاروف.

رفايع المنزل الكاملة من حيث الأدوات المتفرقة:

الرفايع المتفرقة التي توجد في المنزل تعتبر من أهم الأدوات التي يمكن أن تحضرها في داخل المنزل رغم أهميتها، والتي يكون منها شنطة سفر يعتبر وجودها هام للغاية لكافة أفراد المنزل وذلك لأنها تستخدم في الكثير من الأوقات بمختلف أنواعها فهناك من يصطحبها معه للعمل أول الجيم وغيرهم.

يجب أيضاً أن يتوافر في المنزل سماعات بلوتوث وتلك السماعات هامة للغاية عند وجود عمل لدى أحد من أفراد المنزل حتى لا يزعج باقي أفراد الأسرة.

كذلك يجب أن تتوافر العديد من لعب اطفال في المنزل فهي هامة للغاية عند وجود أطفال فهي تشغلهم عن البكاء فهي أيضاً من مستلزمات المنزل التي من الضروري القيام بإحضارها.

في ختام المقال تناولنا الحديث عن كافة مستلزمات المطبخ و المنزل عن كل ما تشتمل عليه مستلزمات المطبخ من حيث الأدوات الكهربائية والأهم فيهم من حيث وجودها إلى جانب الأدوات البلاستيكية وهذا بالإضافة إلى الرفايع التي توجد متفرقة في المنزل.

أفكار تزيين ديكور حائط خشب بأسلوب أنيق

الحوائط الخشبية هي طريقة رائعة لإضافة لمسة من الأناقة والدفء إلى أي غرفة في المنزل، كما يمكن استخدامها لإنشاء خلفية أنيقة لقطع الأثاث أو لإضافة لمسة من الطبيعة إلى الغرفة، وعند تزيين ديكور حائط خشب، من المهم مراعاة الميزان العام للغرفة، كما يجب أن يتناسب ديكور الحائط مع الأثاث والألوان الأخرى في الغرفة.

ديكور حائط خشب

يوجد العديد من الأفكار التي يمكنك استخدامها من أجل تغيير شكل جدار خشبي موجود في منزلك أو في غرفتك، لذلك نقدم أفكار متنوعة ومختلفة من خلال السطور التالية:

استخدام إطارات الصور الخشبية: تعد إطارات الصور الخشبية طريقة رائعة لإبراز الصور المفضلة لديك، حيث يمكنك اختيار إطارات بأشكال وألوان مختلفة لتناسب ذوقك وأسلوبك ولون الخشب الموجود على الحائط.

إضافة وحدات من الرفوف: حيث إنها تعتبر طريقة مميزة يمكن من خلالها عرض التحف والا نيكات أو بعض الكتب، و يمكنك اختيار رفوف بأشكال وألوان مختلفة لتناسب مساحة الحائط الخاصة بك.

استخدام المرايا: المرايا طريقة رائعة لإضافة لمسة من الفخامة إلى ديكور الحائط، كما يمكن أن تساعد المرايا أيضًا في جعل المساحة تبدو أكبر.

إضافة الخشب المنحوت أو المحفور: حيث يضيف الخشب المنحوت أو المحفور لمسة من الأناقة والإبداع إلى ديكور الحائط، كما يمكنك اختيار قطع منحوتة أو محفورة جاهزة أو طلبها من فنان محلي حتى تتلاءم مع الجدار الذي يتواجد في منزلك.

عند اختيار ديكور حائط خشب ، من المهم مراعاة النمط العام للغرفة؛ إذا كان لديك غرفة ذات طراز حديث ، فابحث عن قطع خشبية ذات خطوط نظيفة وأشكال بسيطة، وإذا كان لديك غرفة ذات طراز تقليدي ، فابحث عن قطع خشبية ذات تفاصيل منحوتة أو محفورة.

أمثلة لاستخدام الحوائط الخشبية في المنزل

يمكنك إضافة حوائط خشبية في أماكن مختلفة في المنزل، وقد تمنح المكان لمسة فنية مختلفة، ومن الأماكن التي يمكنك استخدام الحوائط الخشبية في منزلك بها ما يلي:

غرفة المعيشة

يمكنك عمل حائط أو جزء خشبي في غرفة المعيشة أو إضافة لوحة خشبية كبيرة كخلفية للتلفزيون أو المدفأة.

كما يمكنك أيضًا استخدام رفوف خشبية لتخزين الكتب أو المزهريات أو الصور.

يمكنك استخدام الحوائط الخشبية لفصل منطقة الجلوس عن منطقة تناول الطعام، وهذا ما يجعل لديك شعور بالراحة أو بوجود مساحة أكبر.

يمكن استخدام حائط واحد في غرفة المعيشة ميزان ونقطة محورية باستخدام الحوائط الخشبية، حيث يمكن تركيب التلفزيون أو خزانة الكتب أو حتى موقد الخشب على هذا الجدار.

مدخل المنزل

يمكنك استخدم جدارًا واحدًا من الخشب كنقطة محورية في مدخلك أو يمكن أن يكون هذا جدارًا بالكامل أو جزءًا منه.

يمكن طلاء الجدار الخشبي بلون واحد أو تركه في لونه الطبيعي، كما يمكنك أيضًا إضافة زخارف أو رسومات إلى الجدار الخشبي لجعله أكثر جاذبية.

يمكنك عمل حائط خشبي أمام مدخل المنزل يمكن من خلاله وضع الكاميرات الخاصة بالمراقبة.

من المهم اختيار نوع الخشب المناسب لمنطقة المدخل، حيث يجب أن يكون الخشب متينًا ويقاوم الرطوبة والتلف، وإذا كان المدخل معرضًا للرطوبة ، فمن الأفضل استخدام خشب مقاوم للرطوبة.

في المطبخ

يمكن استخدام الحوائط الخشبية لتغطية جميع جدران المطبخ، مما يخلق شعورًا الانسجام والوحدة

يمكن استخدام الحوائط الخشبية لتغطية جزء من جدران المطبخ أو جزء يوجد به عيوب في المطبخ، مما يخلق لمسة جمالية مميزة.

يمكن استخدام الحوائط الخشبية المزخرفة، مثل تلك التي تحتوي على نقوش أو رسومات، لإضافة لمسة فريدة إلى المطبخ.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الحوائط يسمح من خلالها تركيب العديد من الأجهزة في المطبخ والتي تكون معلقة في الحائط، مثل: فلتر تانك و خلاطه كما أنها تسمح بتعليق الرفوف الخاصة بالأطباق وتضيف لمسة مميزة.



