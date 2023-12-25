محاضرات اليوم الثاني لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي بأكاديمية الأوقاف

انطلقت اليوم الاثنين، ثاني محاضرات الدورة الدولية الخامسة لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية تحت عنوان "دور الإعلام في ترسيخ القيم الإنسانية ونبذ الكراهية".

خالد الجندي: وسائل الإعلام من مؤسسات التربية

الشيخ خالد الجندي

وجاءت المحاضرة الأولى اليوم تحت عنوان "الإعلام وقضايا المجتمع" للشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتناولت الحديث عن الإعلام ودوره وارتباطه الوثيق بقضايا المجتمع، حيث أصبحت وسائل الإعلام من مؤسسات التربية، إلى جانب الأسرة والمؤسسة التعليمية ، وأيضاً الدور الهام للإعلام في توجيه الأفراد، ورسالة الإعلام السامية في التأثير على سلوك الناس.

كما تناولت المحاضرة دور التعلم في نشر الوعي وتوعية المجتمع بالمشكلات الإعلامية الراهنة و توجيه اهتمام الجمهور للتحديات والمشاكل التي تواجه المجتمع وبالتالي تحفيزهم على المشاركة في المناقشات الجادة حول هذه المشاكل والمساهمة في ايجاد الحلول اللازمة.

عبد الله النجار يلقي محاضرة "المسئولية في إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي"

الدكتور عبدالله النجار

من جانبه ألقى الدكتور عبد الله النجار – عضو مجمع البحوث الاسلامية، المحاضرة الثانية تحت عنوان "المسئولية في إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي"، تناول خلالها أهمية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بما يرضي الله ويخدم المجتمع ويكون هناك مسئولية علي الفرد والمجتمع لان الإساءة في استخدام وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي سيؤدي الي أضرار كبيرة علي المجتمع.

افتتاح دورة أكاديمية الأوقاف لإعلاميي اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي

وكان افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي الدورة العلمية الدولية الخامسة التي تعقدها أكاديمية الأوقاف الدولية لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي صباح الأمس الأحد 24 ديسمبر 2023م بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة.

وتأتي الدورة لعدد (13) من كبار الإعلاميين ومقدمي ومعدي البرامج التلفزيونية والإذاعية باتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي من (11) دولة، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ونخبة من علماء الأمة، وقيادات وأئمة وزارة الأوقاف، وطلاب وطلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وفي كلمته رحب الدكتور محمد مختار جمعة بالسادة الحضور جميعًا بالإعلاميين ممثلي دول اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي المشاركين بهذه الدورة، والتي تأتي تحت عنوان: "دور الإعلام في ترسيخ القيم الإنسانية ونبذ الكراهية"، مؤكدًا أن التدريب مسألة حيوية، ونحن في وزارة الأوقاف قد جعلنا مما يسمى بالتدريب النوعي التراكمي المنهجي المستمر خطًّا ثابتًا، وهذا إحياء للمفهوم الإسلامي الذي أصَّله العلماء الأوائل عندما قالوا أن العلم من المهد إلى اللحد، ومن المحبرة إلى المقبرة، كما نشجع الأئمة على الدراسات العليا.

أكد وزير الأوقاف أنه يوجد الآن نحو سبعة آلاف إمام وواعظة على طريق الدراسات العليا في التخصصات المختلفة، وليس في التخصصات الشرعية فقط، هناك من يحصل على الدكتوراه في الدراسات الاسلامية باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإسبانية أو الدكتوراة في التربية أو الإدارة أو الاقتصاد، بإجمالي 6695 إمامًا وواعظة على طريق الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.

كما تم توقيع بروتوكولات تدريب مع 23 جامعة لتدريب الأئمة والواعظات، أما في جانب الدورات فأقمنا خمس دورات تحت عنوان قادة فكر، بالإضافة إلى عدد من الدورات بالتعاون مع الأزهر الشريف للتمييز الدعوي، وكذلك عقدنا سبع دورات متكاملة لسبع دفعات بأكاديمية الأوقاف الدولية تم فيها تدريس العلوم الشرعية والعربية وعلم النفس وعلم الاجتماع والثقافة العامة، كما تم عقد عدة دورات حول مفهوم الأمن القومي، وكذلك عدد من الدورات مع أكاديمية الشرطة حول مواجهة الأفكار الهدامة، وثماني دورات مع أكاديمية ناصر العسكرية حول الاستراتيجية والأمن القومي.

كما تم عقد عدد من الدورات مع معهد البحوث الاجتماعية والجنائية، كما تم عقد 106 دورة في الجامعات المصرية المختلفة في علم اللغة وعلم النفس وعلم الاجتماع ومهارات التواصل، وتم عقد عدة دورات مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتم عقد 3 دورات بالهيئة الوطنية للإعلام، ثم كان البناء الثقافي للأئمة والواعظات وزيارة العديد من الأماكن وعلى رأسهم القاعدة البحرية وقناة السويس، كل ذلك قصد توسيع المدارك الثقافة والانتماء الوطني لدي الأئمة والواعظات.