الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من التعدين بفضل بيانات صينية قوية

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27-12-2023، مع ارتفاع أسهم التعدين بفضل بيانات صينية قوية، في حين تلقت أسهم التكنولوجيا دعما من صعود وول ستريت الليلة الماضية وسط التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يبدأ خفض أسعار الفائدة في مارس.

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة إلى 477.83 نقطة، بحلول الساعة 0814 بتوقيت غرينتش، بعد مكاسب حققتها مؤشرات وول ستريت الرئيسية الليلة الماضية تزيد على 0.4 بالمئة.

ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب سنوية بنحو 13 بالمئة في 2023، وهي الأكبر منذ 2021.

وكان قطاع الموارد الأساسية من أكبر الرابحين، إذ ارتفع 0.4 بالمئة مع زيادة أسعار معظم المعادن الأساسية وخام الحديد، بعد أن أظهرت بيانات تحسن نشاط الصناعات التحويلية في الصين، وهي مستهلك رئيسي، الشهر الماضي. كما ارتفعت أسهم الطاقة 0.6 بالمئة.

وقفز قطاع التكنولوجيا، الذي يضم شركات صناعة الرقائق الكبرى في أوروبا، 0.7 بالمئة وذلك على أثر نظيراتها من الشركات في وول ستريت.

لكن قطاعي الاتصالات وشركات التأمين انخفضا 0.4 بالمئة لكل منهما مما حد من المكاسب.

ومن المتوقع أن يكون التداول ضعيفا إذ سيعود المتعاملون من عطلة عيد الميلاد عندما تتبقى بضعة أيام فقط للتداول في عام 2023.

وصعد سهم باير بنسبة 1.7 بالمئة، بعدما قالت المجموعة الألمانية المنتجة للأدوية والمبيدات الحشرية إنها فازت في دعوى قضائية رفعها رجل من كاليفورنيا قال إنه أصيب بالسرطان نتيجة تعرضه لمبيد الأعشاب الضارة (راوند أب) الذي تنتجه.

البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه. وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.51% ليصل إلى مستوى 24357 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.62% ليصل إلى مستوى 29471 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.69% ليصل إلى مستوى 10387 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 5420 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.57% ليصل إلى مستوى 7785 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.08% ليصل إلى مستوى 6321 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والدولية للمحاصيل الزراعية، والدولية للأسمدة والكيماويات.