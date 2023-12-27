محافظ القليوبية يتفقد عددا من الهايبرات والسوبر ماركت بمدينة قليوب

صرحَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بإستمرار مُتابعته الشخصية لحركة الأسواق والسلاسل التُجارية، من خلال إنشاء معارض دائمة بمدن المحافظة للتأكُد من تطبيق مُبادرة خفض السلع الأساسية والإستراتيجية، والتي يأتي تنفيذُها وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، مُشيراً إلى أن المبادرة تعمل على تعزيز الحماية الإجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر إحتياجاً، منوهاً بضرورة توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة بهدف الحد من تداعيات إرتفاع الأسعار حتى يتسنى تحقيق التوازن المطلوب والأهداف المرجوة من المُبادرة .

جاء ذلك خلال جولة قام بها محافظ القليوبية على عدد من الهايبرات والسوبر ماركت بمدينة قليوب، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية التي تشملُها المُبادرة، واستفسر عن أسعار المنتجات ونسب تخفيضها ومدى جودتها، وهي ( السكر، الزيت ، العدس والفول، والجبن ، والبيض ، والمكرونة والأرز ) بنسب خصم تتراوح ما بين ١٥٪ و حتى ٢٥٪، إلى جانب خفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض بنسبة ١٥%، مشدداً على توريد الأنواع المُختلفة من السلع التي تتماشى مع إمكانيات المواطن البسيط، موجهاً بأهمية حصر المُنتجات الأكثر طلباً بين المواطنين ليتم توريدها لهم بكميات وفيرة لضمان تلبية إحتياجاتهم، وكذا الإعلان عن أسعار المُنتجات وقيمة التخفيض على كل سلعة قبل وبعد المُبادرة بشكل واضح للمواطنين .

وشددَّ "محافظ القليوبية" على جميع الأجهزة الرقابية بإحكام الرقابة على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية والمتابعة المستمرة بشكل يومي لتطبيق مبادرة خفض الأسعار، وإعداد تقرير يومي بجهود الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة ككل، لافتاً إلى ضرورة التوسع فى إقامة معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التُجارية والقطاع الخاص، مؤكداً أن تلك المنافذ ساهمت وبشكل ملحوظ في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع، جاءت الجولة بحضور عيد عبد الله وكيل مديرية التموين بالقليوبية واللواء محمد سالم رئيس مدينة قليوب .