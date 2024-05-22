وزير الخارجية يتوجه إلى طهران للمشاركة في مراسم عزاء الرئيس الإيراني

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكرى، وزير الخارجية، توجه صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لتمثيل مصر في مراسم العزاء الرسمية للرئيس الإيرانى الراحل إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهم، الذين وافتهم المنية يوم الأحد ١٩ مايو إثر حادث أليم.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكرى سوف يعود بمشيئة الله إلى أرض الوطن عقب مشاركته في مراسم العزاء، مؤكداً تضامن جمهورية مصر العربية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في هذا الظرف الدقيق.