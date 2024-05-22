مليون جنيه من الغرفة التجارية بالشرقية لـ 4 آلاف من الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

في اطار المشاركات المجتمعية للغرفة التجارية بالشرقية شهد ديوان عام المحافظة برئاسة المحافظ فعالية تسليم صكوك حوالات بريدية، لأسر من الأولي بالرعاية بمحافظة الشرقية لصرف منحة الغرفة من أقرب مكتب بريد لكل منهم.

استهل المحافظ و المهندس الزاهد رئيس الغرفة تسليم الصكوك ، فيما شرفت الفعالية بمشاركة د.احمد عبد المعطي نائب المحافظ و م. لبني عبد العزيز نائب المحافظ و م. محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمحاسب عبد الحميد عطا الله و د .وديع انطوان نائبي رئيس الغرفة و . علاء عبد الحميد سكرتير عام الغرفة و .حسن محمدي أمين صندوق الغرفة المساعد و . الهام عبد العزيز عضو مجلس الإدارة والمحاسب وائل عنان أمين عام الغرفة و . عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية ولفيف من قيادات المحافظة.

هذا وقد أشاد المحافظ بدور الغرفة التجارية بالشرقية في إقامة وتنظيم المعارض لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بجانب ما تقوم به الغرفة من دور مجتمعي وخاصة ماقامت به الغرفة خلال تعرض البلاد لجائحة كورونا من التبرع لشراء جهاز اشعة مقطعية ودعم متضرري كورونا بـ 5000 كرتونه مواد غذائية والوقوف إلى جانب الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة وتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لهم لمواجهة أعباء المعيشة وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم ليحيوا حياة كريمة.

وأثني محافظ الشرقية على مبادرة الغرفة في دعم الأسر الأولى بالرعاية من المقيدين بقاعدة بيانات المستحقين بمديرية التضامن الإجتماعي بمنحهم صكوك حوالات بريدية ، مؤكداً أن تلك المبادرة الإنسانية النبيلة من شأنها تعزيز أواصر التكاتف والتلاحم بين افراد المجتمع ومؤسساته.

ومن جانبه أوضح الزاهد استمرار تعاون الغرفة مع المحافظة في حل المشاكل المتعلقة بالأنشطة التجارية والتنسيق مع الشركات والمصانع وكبار التجار بشأن فتح أسواق ومعارض وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين بجانب دورها المجتمعي في الوقوف بجانب الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة .