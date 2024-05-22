"استخراج الآن" نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول بعموم محافظات العراق عبر موقع الوزارة

"استخراج الآن" نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول بعموم محافظات العراق عبر موقع الوزارة ، وإليكم الآن رابط نتائج السادس الابتدائي لعام 2024 في الرصافة الأولى، وهي إحدى المناطق التابعة لمدينة ومحافظة بغداد. أعلنت إدارة الرصافة 1 عن توفير نتيجة السادس الابتدائي لجميع طلابها من خلال البحث بالاسم ورقم المقعد. بدأت نتائج المرحلة الابتدائية بالعراق في الظهور، ومن المتوقع أن تتوالى النتائج في جميع المحافظات خلال الساعات القليلة المقبلة، مما يتيح لكل طالب الحصول على نتيجته الخاصة به، وذلك بداية لاستمتاعهم بالإجازة الصيفية. يمكن للطلاب الاطلاع على النتائج عبر الرابط المقدم، حيث ستكون النتائج متاحة للبحث بالاسم ورقم المقعد، مما يسهل على الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج بسهولة ويسر.

نتائج السادس الابتدائي 2024 الرصافة الأولى

ستكون نتائج الصف السادس الابتدائي في الرصافة الأولى متاحة خلال اللحظات القادمة، حيث نسعى لتوفير رابط PDF يمكنكم من خلاله الاستعلام عن النتيجة بسهولة ويسر. وقد انتهت عملية التصحيح والمراجعة بشكل سريع يوم أمس الثلاثاء، ويستعد مديرية تربية بغداد لتسليم النتائج وإعلانها بشكل رسمي في اليوم الأربعاء.

أشار الأستاذ الدكتور فلاح القيسي، مدير عام تربية بغداد الرصافة الأولى، في تصريحات إعلامية، إلى أن نتائج الرصافة الأولى سيتم تسليمها لمدراء المدارس الابتدائية صباح اليوم. ووجَّه القيسي دعوة لجميع مدراء المدارس لمراجعة مركز فحص الدراسة الابتدائية.

اضغط هنا للاستعلام نتائج الصف السادس الابتدائي 2024

اضغط هنا للاستعلام نتائج الصف السادس الابتدائي 2024

اضغط هنا للاستعلام نتائج الصف السادس الابتدائي 2024

تُعد الرصافة الأولى أول إدارة تعليمية تعلن ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي على مستوى محافظات وإدارات الجمهورية العراقية، مما يجعل هذا الإعلان أمرًا مهمًا للطلاب وأولياء الأمور على حد سواء.

ينتظر الطلاب الناجحون بفارغ الصبر الإعلان الرسمي لنتائجهم، حيث سيكون عليهم استعدادًا لبدء مرحلة تعليمية جديدة والانتقال إلى المرحلة الإعدادية. سيتم توفير الرابط للرجوع إلى النتيجة بسرعة وسهولة، مما يخفف من قلق الطلاب ويساهم في تسهيل عملية الوصول إلى النتيجة بكل يسر ويسر.

رابط نتائج السادس الابتدائي الرصافة الأولى

يمكن لطلاب المرحلة الابتدائية الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 في الرصافة الأولى الدور الأول من خلال الاستفادة من خدمة وزارة التربية والتعليم العراقية عبر الإنترنت. يتبع الطلاب الخطوات البسيطة التالية للوصول إلى نتيجتهم:

الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية العراقية. كتابة كود التحقق بشكل صحيح للدخول إلى النظام. بمجرد الدخول، ستظهر النتيجة مع وجود أيقونة خاصة بالصف السادس الابتدائي. بعد النقر على الأيقونة، اختيار نتيجة الدور الأول. إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم المقعد. الضغط على زر "استعلام" لظهور النتائج الكاملة للطالب.

بمجرد اتباع هذه الخطوات، سيكون بإمكان الطلاب الحصول على نتائجهم بسهولة ويسر. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر وزارة التربية والتعليم العراقية رابطًا مباشرًا لنتائج الصف السادس الابتدائي في الرصافة الأولى في ملف PDF، حيث يتيح هذا الملف البحث عن النتائج بواسطة الاسم ورقم المقعد، مما يسهل على الطلاب العثور على نتائجهم بشكل سريع وفعال.