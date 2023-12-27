لذوي الهمم.. كيفية الحصول على سيارة من التضامن الاجتماعي

يبحث عدد كبير من ذوي الهمم عن خطوات وكيفية التقديم لشراء سيارة المعاقين، التي تسهل عليهم التنقل من مكان لآخر، و تكون معفاة من الجمارك، في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم التيسيرات والمميزات لذوي الإعاقة، لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

وتوفرالحكومة المصرية سبل الدعم كافة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث سنت لهم قوانين جديدة، لدمجهم مع المجتمع وتعزيز شعورهم بأنهم أشخاص مشاركين في تنمية المجتمع مثلهم مثل غيرهم من المواطنين، وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" خطوات الحصول على سيارة معاقين معفاة من الجمارك.

خطوات الحصول على سيارة المعاقين

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية من خلال الرابط التالي:

http://pod.mohp.gov.eg/Inquery.aspx

القيام بحجز موعد لإجراء الكشف الطبي لـ«السيارات المجهزة»، عبر موقع وزارة الصحة.

الدخول للاستعلام وتعديل مواعيد الحجز.

تسجيل البيانات الأساسية المطلوبة، والتى تتمثل في الآتي:

(بطاقة الرقم القومي، رقم بطاقة الخدمات المتكاملة، الحالة الاجتماعية للمستفيد، العنوان التفصيلي للمتقدم على سيارة المعاقين 2023، الوظيفة التي يشغلها المتقدم، رقم التليفون للتواصل).

يتم تحديد نوع الإعاقة، سواء كانت حركية، سمعية، بصرية، ذهنية، نفسية، أمراض دم، وغيرها من الإعاقات.

تحديد موعد الكشف الطبي.

تحديد مكان الكشف الطبي.

تحديد الجمرك المطلوب الحصول على السيارة من خلاله.

بعد الكشف الطبي يتم تحديد قدرة الفرد على قيادة السيارة.

شروط التقديم على سيارة المعاقين

أن يكون المتقدم على سيارة المعاقين يحمل بطاقة الخدمات المتكاملة.

أن يكون المتقدم على سيارة المعاقين يحمل الجنسية المصرية.

أن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارة مطابقة للتقرير الطبي الذي أعده القومسيون الطبي.

أن يجتاز الشخص الكشف الطبي.

أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.