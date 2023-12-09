لذوي الاحتياجات الخاصة.. كيف تحصل على بطاقة الخدمات المتكاملة ؟

يبحث ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم عن كيفية الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، إذ أن هذه الخدمة يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات التالية

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx

الضغط على أيقونة "الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

الضغط على أيقونة "استعلام عن حالة طلب " إصدار كارت الخدمات المتكاملة"

إدخال الرقم القومي للمتقدم

الضغط على زر "بحث"

تظهر نتيجة الاستعلام، والتي قد تكون واحدة من الحالات التالية

قيد الإجراء: إذا كان الطلب ما زال قيد المراجعة الطبية أو الإدارية

مقبول: إذا تمت الموافقة على الطلب، وسيتم إصدار الكارت خلال 10 أيام عمل

مرفوض: إذا تم رفض الطلب، وسيتم إرسال خطاب بالرفض إلى عنوان المتقدم

ويجب أن تكون البطاقة سارية، يستغرق ظهور نتيجة الكشف الطبي من 10 إلى 14 يومًا

كما يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال تطبيق الخدمات المتكاملة، والذي يمكن تحميله من متجر جوجل بلاى أو جوجل استور

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

1- أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة

2- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ليمكنه الحصول على رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023

3- أن يكون المتقدم حاصلًا على تقرير طبي من الجهة المختصة يثبت إعاقته

الأوراق المطلوبة

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- صورة تقرير طبي من الجهة المختصة يثبت إعاقة المتقدم.

3- صورة شهادة ميلاد المتقدم.

4- صورة شهادة ميلاد الأب أو الأم.

5- صورة صحيفة الحالة الجنائية.

6- صورة بطاقة الرقم القومي للولي أو الوصي.