بطاقة الخدمات المتكاملة.. الشروط وأنواع الإعاقات

بطاقة الخدمات المتكاملة.. يبحث الكثير عن أماكن استخراج بطاقة “كارت” الخدمات المتكاملة، للاستفادة من مميزات كارت الخدمات المتكاملة الذى يمكن لحامله الحصول على معاش شهري والعلاج واستخدام المواصلات والإعفاء من المصاريف الدراسية.

شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

إجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته

تقرير طبي مُعتمد من إحدى مستشفيات وزارة الصحة والسكان أو هيئاتها

أو مستشفيات الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو مستشفيات القوات المسلحة أو مستشفيات الجمعيات الأهلية ، أو المستشفيات الخاصة.

خطوات التقديم بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

سجل طلبك من خلال البوابة

وتأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنها مسئولية قانونية وسيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه.

تأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.

بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة)

وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

بعد التسجيل يظهر لك رقم الطلب الخاص بك، رجاء احتفظ به.

وليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك.. هذه أول خطوة لدراسة حالتك ويجب أن تكمل باقي الخطوات.

قم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الذي قمت باختياره في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

بناء على الخطوات والبيانات التي تم استيفاؤها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

أنواع الإعاقة للتسجيل في المرحلة الثالثة

الإعاقات التي سيتم تسجيلها في المرحلة الثالثة من استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، والتي تتضمن الإعاقة البسيطة، وهي مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يستطيع القيام بها دون مساعدة، وكذلك الإعاقات الحركية البسيطة، تضمن ما يلي:

الإعاقة البصرية «ضعف الإبصار لأقل من 6/18 بالنظارة في العين الأفضل».

الإعاقات السمعية بدءًا من 55 إلى 70 ديسيبل في الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة.

وجود تأخر ذهني بمعامل ذكاء يتراوح من 69:52 على أحد مقاييس الاختبار المعتمدة.

شلل بسيط بطرف أو بأطراف متعددة.

ضمور العضلات البسيط.

تيبس المفاصل.

إصابات وتشوهات العمود الفقري.

بتر أصابع أو سلاميات متعددة بالطرف الواحد.

عيوب خلقية.

ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائي.

الشلل الدماغي البسيط.

خلل بالأعصاب الطرفية.

الإعاقات المتعددة ذات التأثير البسيط على أداء الشخص، فضلًا عن أمراض الدم ذات التأثير البسيط من الآتي:-

الثلاسيميا.

أنيميا البحر المتوسط.

الأنيميا المنجلية.

الهيموفيليا.

أنواع الإعاقات التي تستخرج بطاقة الخدمات المتكاملة

فقد السمع التام.

الشلل الدماغي.

الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

الشلل الرباعي.

الإعاقات الذهنية الشديدة.

الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

اضطراب طيف التوحد.

شلل الأطفال الشديد.

الإعاقات المتعددة.

البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد يد أو قدم.

كف البصر.

ذوي القزامة 140 سم فأقل بعد سن البلوغ.