رئيس مياه سوهاج يناقش كفاءة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اجتماع موسع ضم رؤساء القطاعات والمناطق والافرع والمديرى العموم وذلك لمناقشة كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومدى الالتزام بخطط الصيانة الدورية والوقائية والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وذلك لضمان التشغيل الامثل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل وجودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب وكذلك مطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف ان الاجتماع تناول ايضاً موقف المشروعات الجارى تنفيذها وموقف المخالفين والاجراءات التى تم اتخاذها ضدهم لتقنين التعدى على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضحت انجى جمال مدير ادارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية انه على هامش الاجتماع تم تكريم العاملين من قطاع المعامل الحاصلة على تجديد شهادة الايزوا ومسئولى الرعاية الصحية ومسئولى تطهير وغسيل شبكات مياه الشرب وكذلك العاملين المتميزين بقطاع التخطيط بادارة صيانة البرامج والاصول الفنية لمجهوداتهم فى اطلاق برنامج مكسيمو هذا بالاضافة الى تكريم العاملين بادارة العدادات لمجهوداتهم فى صيانة واصلاح العدادات وتحقيق رضا العاملين.