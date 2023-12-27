خدمات علاجية لـ2 مليون و259 ألف مواطن بالقوافل الطبية المتنقلة

ضمن "حملة 100 يوم صحة"..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ2 مليون و259 الف و846 مواطنا، من خلال 1936 قافلة طبية، تم تنفيذها منذ بداية شهر يناير الماضي وحتى منتصف شهر ديسمبر الجاري، ضمن حملة 100 يوم صحة، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء359 ألفا و470 تحليلًا معمليًا وأشعة، لافتًا إلى تحويل 22 ألف و992 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد « عبد الغفار » حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بأماكن تواجدهم بالمحافظات، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تقديم الخدمة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد النادى، رئيس الإدارة المركز للطب العلاجي، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 121 آلف و306 مواطناً بمحافظة أسوان، و122 ألفا و636مواطنًا بأسيوط، و108 ألفا و599 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و44 آلاف و784 مواطناً بمحافظة الإسماعيلية، و45 آلفا و155 مواطناً بالأقصر، و19 ألفا و999 مواطنًا بالبحر الأحمر، و151 ألفا و90 مواطناً بالبحيرة، و135 ألفا و924 مواطنًا بالجيزة، و80 آلف و926 مواطناً بالدقهلية، و31 ألفا و872 مواطناً بالسويس، و161 ألفا و181مواطناً بالشرقية، و144 آلف و772مواطناً بالغربية، و74 ألف و410 مواطنا بالفيوم، و95 آلف و70 مواطناً بالقاهرة.

وأشار الدكتور محمد غباشي مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، إلى تقديم الخدمة الصحية أيضاً لـ113 آلف و421مواطناً بالقليوبية، و96 ألف و404 مواطنًا بالمنوفية، و140 ألفا و795مواطنًا بالمنيا، و37 آلف و874مواطناً بالوادي الجديد، و124ألفا و499مواطناً ببنى سويف، و17 ألف و713 مواطنا بجنوب سيناء، و108 آلاف و754 مواطناً بدمياط، و100 آلف و225مواطناً بسوهاج، و11 آلف و720 مواطنا بشمال سيناء، و44 ألف و436 مواطنًا بقنا، و82 آلف و398 مواطناً بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 43 آلف و883 مواطنًا بمطروح.

