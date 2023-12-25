استغاثة إلى وزير الصحة

الطفلة «نور احمد عبدالكريم سليم».. تعانى من ضعف سمع توصيلى شديد وغير مستفيدة من السماعة الطبية، وتحتاج لإجراء عملية جراحية لزرع القوقعة بالأذن بمستشفى الهلال بالتأمين الصحى بسوهاج، والمتابعة الطبية لمدة عام بعد الجراحة لإجراء البرمجة، ثم لمدة عامين لإجراء جلسات التخاطب.

وحتى الآن رغم صدور قرار الموافقة على اجراء الجراحة منذ فترة لكن لم تُجرَ حتى الآن.

يناشد والد الطفلة نور احمد عبدالكريم، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة سرعة إجراء الجراحة لابنته، حتى تستطيع الكلام وانقاذها من الإعاقة السمعية.