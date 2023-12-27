تشكيل  طنطا لمواجهة مكادي في دوري القسم الثاني

أعلن الجهاز للفريق الأول بنادي طنطا بقيادة عمرو أنور المدير الفني تشكيل الفريق الذي سوف يخوض به لقاء فريق مكادي اليوم في إطار لقاءات الجولة ١٤ لـ دوري القسم الثاني “المحترفين” على ملعب طنطا في الثانية والنصف عصرًا.

وضم تشكيل طنطا كلا من:

احمد ربيع (الشيخ) في حراسة المرمي

خط الدفاع: احمد حسني ، نصر عبد الرازق ، أحمد علي ، أسامة النجار

خط الوسط: حسون محمد ، أحمد السيد ، محمد محسن شيكا ، عبد الرحمن الدح

وفي خط الهجوم: محمد عاطف ، نانا آنتوي

ويجلس علي دكة البدلاء:

مصطفي الكومي ، محمد السيد عبد الهادي ، فارس طارق ، إبراهيم جمال ، الحسيني سمير ، ساهر زيادة ، أحمد الشامي ، أقطاي عبد الله ، كريم أسامة

ويغيب عن اللقاء بداعي الإصابة كلا من:

محمد حسام الشرخة ، حسام غالي ، محمد جمال ميدو ، شهاب فتحي ، شريف مجدي

ويحتل طنطا المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد ١٦ نقطة بينما يحتل فريق مكادي المركز السادس عشر برصيد ١٢ نقطة

طالع المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الوفد من هنا