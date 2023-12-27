اليوم.. بدء صرف استعاضات شهر يناير لبدالي التموين ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية

صرح أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة بأن مخازن شركتي الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بدأت فى صرف استعاضات السلع لما يقارب من 40 ألف منفذ تموينى متنوع ما بين بدال تموينى ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية.

وأشار إلى أن مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تصرف لمنافذ التموين ٣٠ سلعة متنوعة ما بين السكر والزيت والدقيق والمكرونة والشاي وغيرها من السلع الأخرى.

وأضاف "كمال" أن كيلو السكر يصرف على البطاقات بسعر 12.60 جنيه، وزجاجة الزيت عبوة 800 جم بـ30 جنيه مؤكدًا أن لكل مواطن على بطاقة الدعم كيلو سكر واحد وزجاجة زيت بحد أقصى 6 كيلو سكر مدعم و4 زجاجات زيت أيضًا، وأكد المتحدث الرسمى للوزارة استمرار صرف 2 كيلو سكر حر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو وكيلو سكر واحد للبطاقة التي تشتمل على ٣ أفراد مضيفًا أن بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية متابعة صرف السلع وصرف الاستعاضات الخاصة بمنافذ الصرف يوميا لضمان وصول السلع الى المواطنين ووصول الدعم الى مستحقيه.