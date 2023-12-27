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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

شخلل عشان تعدي.. عاطل يمزق جسد طالب لسرقته في بني سويف

سرقة طالب بالإكراه
سرقة طالب بالإكراه في بني سويف - أرشيفية

تلقى مركز شرطة ببا بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من إحدى مستشفيات المحافظة بإستقبالها طالب، مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ.

بالفحص أكدت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف عن أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز.


وتابعت التحريات أنه حال سير المُصاب بالطريق العام بدائرة المركز وبحوزته مبلغ مالى أثناء محاولة المتهم سرقة المبلغ المالى قاومه المجنى عليه فقام بالتعدى عليهمما أدى لحدوث إصابته وإستولى على المبلغ المالى ولاذ بالهرب.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه, بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

وفي سياق منفصل نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات البلاغ الوارد لمركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفـى.

 

تبين حدوث مشاجرة بين (طرف أول مزارع ، متوفى إثر إصابته بعيار نارى –طرف ثانى مزارع)لخلافات الميراث حول (قطعة أرض زراعية) كائنة بذات الناحية فقام على أثرها الثانى بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته تجاه الأول فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

 

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر من ضبطه والسلاح المستخدم (بندقية آلية و 4 طلقات ) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات.
 

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