وكيل صحة سوهاج يستقبل زيارة إشرافية من الإدارة العامة لمكافحة الأمراض

استقبل الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الدكتورة عبير العشري المشرف الوقائي بالإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة خلال زيارتها لمحافظة سوهاج، وذلك بمكتبه بديوان عام المديرية، في حضور الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي.

ذلك في إطار تقييم الموقع المختار لتطبيق بروتوكول أمراض التهاب الجهاز العصبي المركزي، والمنافذ التابعة لها وفقاً لتعليمات الوزارة.

واستعرض ابوهاشم، مع مشرفة الوزارة الوضع الصحي بالمحافظة، وخطة العمل بمكاتب التطعيمات بالإدارات الصحية، كما تم مناقشة مؤشرات الأداء التابعة لبرنامج مكافحة أمراض الجهاز العصبي الحاد بالمحافظة ، والموقع المختار بمستشفى حميات سوهاج لتطبيق البروتوكول.

ومن جانبها شددت العشري، على ضرورة دقة بيانات البرنامج الالكتروني men/menlab وبيانات الإبلاغ الفوري، واكتمال بيانات سجل ترصد الأمراض المعدية المختلفة، بالإضافة لمراجعة خطة المرور الدوري على المستشفيات والمصادر الأكثر إبلاغاً في نطاق كل إدارة صحية.

وأثنت على مؤشرات الأداء وأعمال التطوير التي تمت بمكاتب الصحة، كما أكدت أهمية المحافظة على نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية للأطفال أقل من خمس سنوات، وتطعيمات أطفال المدارس المقررة لهم، والالتزام بالخطة المعتمدة من قبل وزارة الصحة والسكان.