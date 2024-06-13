وزير الإنتاج الحربي يُهنئ العاملين بحلول عيد الأضحى المبارك

حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على تهنئة العاملين كافة بالإنتاج الحربى بمناسبة قُرب حلول عيد الأضحى المبارك، جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير بعدد من العاملين والقيادات بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي داخل ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربى عن تمنياته بأن يُعيد الله تعالى هذه المناسبة المباركة على العاملين كافة بالإنتاج الحربي وعلى أسرهم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية بالاستقرار والازدهار، متقدماً بخالص التحية والتقدير لأبناء الإنتاج الحربي على جهودهم المميزة وعملهم الدؤوب لتطوير قطاع الإنتاج الحربي.

وحث الوزير "محمد صلاح" جميع العاملين على التحلي بقيم العمل الجاد ومواصلة البذل والعطاء فى سبيل تعزيز دور وزارة الإنتاج الحربي في تلبية مطالب قواتنا المسلحة الباسلة من مختلف المنتجات العسكرية التي يقوم العاملون بشركات ووحدات الإنتاج الحربي بتصميمها وتصنيعها وفقًا لأعلى جودة بما يسهم فى الحفاظ على أمن وأمان مصر ومواطنيها الكرام، وذلك إلى جانب الدور المهم للجهات التابعة للوزارة التي تمثل أحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة وتسهم من خلال ما تنتجه من منتجات مدنية في تلبية احتياجات المواطنين والمشاركة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية بما يعزز مساعي التنمية بالبلاد.