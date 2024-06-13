الإسماعيلى يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة إنبى فى الدورى

أستأنف قبل قليل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، تدريباته ، استعدادا لمواجهة فريق إنبى المقرر لها الاثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز .

ومنح إيهاب جلال اللاعبين راحة أمس الأربعاء، من التدريبات بعد الفوز على فريق زد بهدف نظيف جاء عن طريق نادر فرج في المباراة الودية التي خاضها الفريق في استاد القاهرة.

وخاض الدراويش 3 مباريات ودية حتى الآن بدأها بالهزيمة من المريخ السودانى بهدف نظيف، ثم الخسارة من بروكسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيرا فاز على فريق زد بهدف نظيف.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة إنبى فى السابعة مساء الاثنين 17 يونيو الجاري باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق 6 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 29.

ومن جانبه، فتح مسؤولي مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، المزاد أمام أندية الأهلي والزمالك من أجل الموافقة على بيع عمر الساعي نجم خط وسط الدراويش خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالي .

ويرغب الأهلي والزمالك في التقدم بعرض رسمي لنادي الإسماعيلي للتعاقد مع عمر الساعي، ولكن نادي الإسماعيلي قام بوضع مبلغ مالي كبير للموافقة على رحيل اللاعب .

ووضعت إدارة الإسماعيلي الأولوية لبيع اللاعب في أوروبا لتحقيق استفادة مالية، بجانب الخوف من ضغوط الجماهير في حالة بيعه داخل مصر.

وحددت إدارة الإسماعيلي مبلغ مليون يورو لبيع اللاعب خلال الفترة المقبلة، وينتظر الدراويش موقف اللاعب بعد مشاركته مع منتخب مصر في أولمبياد باريس، وفي حالة عدم تلقى عرض أوروبي وموافقة الأهلي أو الزمالك على هذا المبلغ سوف يوافق لحل جزء من ازمات النادي المادية .

ويرغب النادي الأهلي في التعاقد مع اللاعب بعدما نال إعجاب مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وتواصل المارد الأحمر مع الساعي ووكيله، ولكن الأخير طلب تأجيل الموقف لما بعد أولمبياد باريس 2024 التي ستقام في يوليو المقبل.

أما الزمالك فينتظر حل أزمة القيد قبل التحرك الرسمي مع اللاعب ووكيله، رغم الاتصالات الأخيرة من جانب الزمالك لمعرفة موقفه ومحاولة تأمين الصفقة.

وعلى جانب آخر ، يستعيد الإسماعيلي ، بقيادة إيهاب جلال، خدمات لاعبه نادر فرج مهاجم الدراويش أمام فريق إنبى، فى المباراة المقررة السابعة مساء الاثنين 17 يونيو الجاري باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

وغاب نادر فرج عن الإسماعيلى أمام البنك الأهلى بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام بيراميدز، ليتأكد غيابه عن مباراة البنك الأهلى، التي تعادل فيها الفريق بهدفين لمثلهما بعد التأخر بهدفين نظيفين خلال اللقاء، بالإضافة إلى استبعاده من مواجهة القناة في دور الـ32 من كأس مصر والتي حسمها الدراويش بهدفين مقابل هدف.