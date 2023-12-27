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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. مفاجأة لملايين المصريين

بطاقات تموينية
بطاقات تموينية

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024.. يرغب الكثير من المواطنين في الكثير من الأحيان إلى تحديث بطاقات التموين وضم أفراد جديدة، ومنها الأبناء بغية الاستفادة من الدعم التمويني الذي تقدمه الدولة للمستحقين من أبناء الشعب المصري.

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إضافة للمواليد على البطاقات التموينية 

وفقًا لوزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، لا يوجد إضافة للمواليد على البطاقات التموينية إلا لفئات محددة،  وبعض الحالات الخاصة من الأسر الاولى بالرعاية.

 فئات محددة ينطبق عليها فقط إضافة المواليد

وهناك فئات محددة ينطبق عليها فقط إضافة المواليد، والتي منها: أبناء وزوجات الشهداء، أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وأصحاب معاش تكافل وكرامة، أبناء الأسر البديلة.

إضافة المواليد الجديدة على البطاقات التموينية 

ويمكن إضافة المواليد الجديدة وفقًا لشروط، وهي: أن يكون الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة، كما يمكن للمواطن إضافة فرد آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسرة الأولى بالرعاية، وأن يكون البطاقة مسجل بها 3 أفراد فقط، أن يكون المعاش منخفض إلى 2500 جنيه.

أماكن إضافة المواليد الجديدة على البطاقات التموينية 

جديربالذكر تكون إضافة المواليد الجديدة من خلال مكاتب التموين على مستوى المحافظات، و التي تعمل يوميا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا، ويأتي ذلك في إطار  حرص وزارة التموين على مساعدة الفئات الأولى بالرعاية.

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