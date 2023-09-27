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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات استخراج بدل فاقد بطاقة التموين

بطاقات تموينية
بطاقات تموينية

خطوات استخراج بدل فاقد بطاقة التموين.. يرغب الكثير من المواطنين في معرفة التفاصيل الكاملة لاستخراج  بدل فاقد بطاقة التموين، خاصة عند التعرض لفقدانها أو تلفها، ويمكن استخرجها من خلال إلى موقع بوابة مصر الرقمية.

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التموين تطرح السكر والأرز بسعر ٢٠ جنيهًا للكيلو والزيت ٤٠ جنيهًا

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 تكلفة إصدار بطاقة تموين بدل تالف

وتبلغ تكلفة إصدار بطاقة تموين بدل تالف 2023، 40 جنيها للبطاقة التـي تتلف بعد عام مـن تاريـخ الإصدار، مع منحها فترة ضمان سنة من تاريخ إصدارها، فيما تبلغ تكلفة إصدار البطاقة بدل فاقد أو جديدة أو الفصل اجتماعي قيمة 50 جنيها.

 خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين

الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية من هنا.

اختار  أيقونة التموين.

اختيار أيقونة إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

النقر على أيقونة بدء الخدمة.

النقر على أوافق على الشروط والأحكام.

اختيار شحن بطاقة التموين عبر البريد، واكتب العنوان 

سداد رسوم التوصيل عبر أحد وسائل السداد الإلكتروني.

أخيرًا استخراج بدل تالف لبطاقة التموين نحو أسبوعين 

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