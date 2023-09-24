أماكن تقعيل بطاقة التموين الذكية في القاهرة والجيزة

بطاقة التموين.. يبحث عدد كبير من المواطنين من مستحقي الدعم على السلع التموينية عن الخدمات المرتبطة دوما بالبطاقات التموينية والقرارات المتعلقة بها سواء من حيث إضافة المواليد، أو إصدار بطاقة من جديد أو عمل بدل فاقد أو حتى تنشيط البطاقة التموينية.

وضمن خدماتها المقدمة لجميع القراء تستعرض "بوابة الوفد" مراكز خدمة المواطنين لتفعيل بطاقات التموين بمعرفة الشركات المختصة، بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، كما أعلنتها وزارة التموين.

أماكن تنشيط البطاقات التموينية بمحافظة الجيزة

بولاق الدكرور مكتب تموين بولاق بلوك 26 مساكن كفر طهرمس من شارع العشرين أمام رسلان.

أوسيم مبنى مجلس مدينة أوسيم.

البدرشين المجلس المحلي بالبدرشين.

إمبابة إدارة تموين المنيرة الشرقية بنوك 18 شارع المطار أمام شارع الإمام الغزالي

أماكن تنشيط البطاقات التموينية بمحافظة القاهرة

الزاوية الحمراء 10 شارع فاروق يونس بجولر مخبز الحاج محمد أبو آية حي الزاوية الحمراء.

حلوان بلوك 29 مدخل 3 شقة رقم 1 مساكن عين حلوان.

السلام ثانِ مدينة النهضة إدارة تموين السلام 2.

مركز شباب حدائق للقبة شارع ولي العهد حدائق القبة