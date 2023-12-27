رجعت الشتوية.. أجواء باردة وأمطار في تلك المناطق

رجعت الشتوية.. هكذا أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بدء الأجواء الممطرة بالبلاد المرتبطة بفصل الشتاء في مصر المحروسة، متوقعة سقوط الأمطار في عدد من المدن والمحافظات.



ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، توقعات بأن يسود شمال البلاد أجواء ممطرة وقالت:" تتأثر البلاد برياح شمالية شرقية رطبة يصاحبها منخفض جوى متعمق فى طبقات الجو العليا، يؤدى إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى و مناطق من شمال الصعيد".

وقدمت الأرصاد وصف لأماكن وشدة الأمطار المتوقعة اليوم الاربعاء الموافق 27 ديسمبر، والذي جاء على النحو التالي

أمطار متوسطة الشدة على(الأسكندرية- البحيرة -كفر الشيخ- الدقهلية -دمياط-بورسعيد) قد تكون غزيرة رعدية في المساء.

أمطار خفيفه إلى متوسطة على(مطروح -الغربية -الشرقية- المنوفية )، وتمتد في المساء إلى مناطق من( القاهرة -الجيزة-القليوبية).

أمطار خفيفة على مناطق من(الإسماعيلية - السويس -الفيوم- بنى سويف).

ومن المتوقع أن تستمر الأجواء الماطرة اليوم حتى الخميس الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت حالة الطقس اليوم موضحة أنه من المتوقع تتوقع أن يشهد اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وتصل درجة الحرارة في القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 16.

وتسجل درجة الحرارة في الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13.

وتكون درجة الحرارة في مرسى مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12.

ودرجة الحرارة في سوهاج تكون العظمى 23 درجة والصغرى 11.

وتسجل درجة الحرارة في قنا العظمى 24 درجة والصغرى 12.

وفي أسوان تسج درجة الحرارة العظمى 26 درجة والصغرى 13.