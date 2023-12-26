جداول امتحانات نقل الثانوية العامة بالقاهرة 2024

نشرت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في القاهرة جداول امتحانات صفوف النقل في مرحلة الثانوية العامة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تبكير موعد امتحانات صفوف النقل في مرحلة الثانوية العامة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل في الثانوية العامة الصفين الأول والثاني الثانوي خلال الفترة من 11 يناير إلى 24 يناير 2024.

جاء ذلك وفق خطاب رسمي وجهته وزارة التربية والتعليم إلى المديريات التعليمية بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وتعديل موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لتبدأ يوم 11 يناير 2024 بدلا من 14 يناير.

جدول امتحانات نقل الثانوية العامة 2024 بالقاهرة

مقترح جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

الأحد 14 يناير 2024: امتحانات اللغة العربية والكيمياء.

الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحانات الجغرافيا واللغة الأجنبية الثانية.

الخميس 18 يناير 2024: امتحانات الأحياء والتاريخ.

الأحد 21 يناير 2024: امتحانات اللغة الأجنبية الأولى والفيزياء.

الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحانات الفلسفة والمنطق والرياضيات.

مقترح جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

السبت 13 يناير 2024: امتحانات تطبيقات الرياضيات والجغرافيا.

الإثنين 15 يناير 2024: امتحانات اللغة الأجنبية الأولى وجبر وتفاضل وحساب مثلثات.

الأربعاء 17 يناير 2024: امتحانات اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ.

الإثنين 22 يناير 2024: امتحانات اللغة العربية والفلسفة والمنطق والأحياء.

الأربعاء 24 يناير 2024: امتحانات الكيمياء وعلم النفس والاجتماع.

تعليمات امتحانات نقل الثانوية العامة 2024

ونبهت وزارة التربية والتعليم بإعداد امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى الادارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة وفقاً للكتاب الدورى رقم (49) الصادر فى 21 نوفمبر 2022.

وتشتمل الورقة الامتحانية في امتحانات الفصل الدراسي الأول على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85 في المائة وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15 في المائة.

ويتم أداء الامتحانات على النحو التالي: بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت يتم امتحانهم بأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة إلكترونياً (٨٥%) على اجهزة التابلت، والاسئلة المقالية بنسبة (۱٥) ورقياً، ويكون الامتحان سواء على أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية ) في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان .

وفي حالة حدوث أى مشكلة تقنية فى أي مادة يتم أداء الامتحان ورقياً لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول .

بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الانترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة انترنت وكذلك طلبة المنازل يتم أداؤهم للامتحانات ورقياً في جميع المواد .

ويكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الالكترونى ويتولى مدير عام الادارة التعليمية كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة .

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الدمج التعليمي ورقياً بنفس مواعيد أقرانهم طبقاً للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الاعوام السابقة .

بالنسبة لامتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع الكلى كما هو متبع في الاعوام السابقة .

