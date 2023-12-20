كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تزويد مدارس الثانوية العامة بالشاشات الذكية والكاميرات.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى وجود نحو 25 ألف و30 مدرسة ثانوية مجهزة ببنية تكنولوجية متطورة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن امتحانات الطلاب فى الصف الأول والثانى الثانوى يتم إلكترونيا عبر التابلت المدرسي الذي توزعه الوزارة مجانًا.

آلية امتحانات صفوف النقل في الثانوية العامة

كشف وزير التربية والتعليم عن إتاحة امتحانات صفوف النقل في الثانوية إلكترونيًا على التابلت وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

ووجه وزير التربية والتعليم بتدريب طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الذين تسلموا التابلت على خطوات الدخول لمنصة الامتحان.

كما وجه وزير التربية والتعليم بإجراء امتحانات صفوف النقل في الثانوية العامة ورقيا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا أو لم يتسلم طلابها التابلت.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن مديري عموم الإدارات التعليمية هم المسئولين عن قرار نظام الامتحان سواء إلكترونيا أو ورقيا وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.

وأكد وزير التربية والتعليم عقد امتحانات صفوف النقل في الثانوية العامة على مستوى الإدارات التعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة على قناعة بأهمية التحول الرقمي في ظل الثورات الصناعية، والذكاء الاصطناعى، واختفاء وظائف، وظهور وظائف جديدة، وعليه يجب أن تكون هناك نواتج تعلم مختلفة والتركيز على عملية التعلم ومهارات المستقبل.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن الوزارة لديها منصات وقنوات تعليمية، بهدف تحقيق نواتج التعلم المستهدفة من نظام التعليم المطور وهي إنتاج المعرفة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى جهود الوزارة فى استخدام التحول الرقمى فى المناهج المطورة، حيث أصبح هناك مناهج رقمية، قائمة على نواتج تعلم تتواكب مع مهارات المستقبل.

وأكد وزير التربية والتعليم أن مصر من الدول المؤمنة بالتحول الرقمي، وحتمية التعليم الإلكتروني، لمواكبة التطورات العالمية، والمساعدة فى حل المشكلات والتحديات التي تواجه المنظومة التعليمية.

ونبه وزير التربية والتعليم بأن التحول الرقمي منخرط في جميع جوانب تطوير العملية التعليمية، سواء فيما يتعلق بالمناهج، أو تدريب المعلمين، أو بنية المدارس، من حيث الإتاحة والجودة والحوكمة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن التحول الرقمي هدف أساسي فى جميع برامج الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2024- 2029.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن مصر من الدول القليلة التي استكملت التعلم أثناء جائحة كرونا بفضل ما تملكه من بنية تكنولوجية.

