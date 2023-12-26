تبكير موعد امتحانات النقل في الثانوية العامة 2024

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تبكير موعد امتحانات صفوف النقل في مرحلة الثانوية العامة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل في الثانوية العامة الصفين الأول والثاني الثانوي خلال الفترة من 11 يناير إلى 24 يناير 2024.

جاء ذلك وفق خطاب رسمي وجهته وزارة التربية والتعليم إلى المديريات التعليمية بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وتعديل موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لتبدأ يوم 11 يناير 2024 بدلا من 14 يناير.

تعليمات امتحانات نقل الثانوية العامة 2024

ونبهت وزارة التربية والتعليم بإعداد امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى الادارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة وفقاً للكتاب الدورى رقم (49) الصادر فى 21 نوفمبر 2022.

وتشتمل الورقة الامتحانية في امتحانات الفصل الدراسي الأول على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85 في المائة وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15 في المائة.

ويتم أداء الامتحانات على النحو التالي: بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت يتم امتحانهم بأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة إلكترونياً (٨٥%) على اجهزة التابلت، والاسئلة المقالية بنسبة (۱٥) ورقياً، ويكون الامتحان سواء على أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية ) في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان .

وفي حالة حدوث أى مشكلة تقنية فى أي مادة يتم أداء الامتحان ورقياً لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول .

بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الانترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة انترنت وكذلك طلبة المنازل يتم أداؤهم للامتحانات ورقياً في جميع المواد .

ويكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الالكترونى ويتولى مدير عام الادارة التعليمية كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة .

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الدمج التعليمي ورقياً بنفس مواعيد أقرانهم طبقاً للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الاعوام السابقة .

بالنسبة لامتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع الكلى كما هو متبع في الاعوام السابقة .

آلية امتحانات النقل في الثانوية العامة 2024

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة امتحانات صفوف النقل في الثانوية إلكترونيًا على التابلت وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

ووجه وزير التربية والتعليم بتدريب طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الذين تسلموا التابلت على خطوات الدخول لمنصة الامتحان.

ونبه وزير التربية والتعليم بإجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا أو لم يتسلم طلابها التابلت.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن مديري عموم الإدارات التعليمية هم المسئولين عن قرار نظام الامتحان سواء إلكترونيا أو ورقيا وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.

وأكد وزير التربية والتعليم عقد امتحانات صفوف النقل في الثانوية العامة التي تتضمن الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى الإدارات التعليمية.