تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن الشروط والمستندات المطلوبة لمسابقة الـ30 ألف معلم 2024.

مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، كان قد وجه في وقت سابق، بإجراء مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة 2024 لتعيين 30 ألف معلم مساعد، في شهر يناير المقبل، لسد احتياجات الوزارة من المعلمين.

المستندات المطلوبة لمسابقة الـ30 ألف معلم 2024

صورة شخصية للمتقدم.

بطاقة الرقم القومي سارية.

صحيفة الحالة الجنائية موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم.

المؤهل الدراسي، والمؤهل الأعلى، إن وجد.

الموقف من الخدمة العسكرية ذكور والخدمة العامة للإناث.

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة وجود إعاقة.

إيصال الإيداع البنكي.

وسيعلن الجهاز المركزي المؤهلات المطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024، في يناير 2024.

شروط مسابقه الـ30 ألف معلم 2024

مصري الجنسية.

حسن السمعة.

ألا تكون له سابقة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

لم يفصل من الخدمة من قبل، سواء بحكم أو بقرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

لا يزيد سنه عن 40 عامًا من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان.

التقدير العام للمتقدم «مقبول» فأعلى.

يجتاز المتقدم الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات.

التقديم في المحافظة التي بها محل الإقامة كما هو مثبت ببطاقة الرقم القومي.