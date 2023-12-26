التعليم العالي تغلق أكاديمية وهمية في محافظة القاهرة

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "جريت أكاديمي" في محافظة القاهرة.

ويقع مقرها في 8 شارع أبو بكر الصديق، الدور الرابع، أول كوبرى المحكمة، في مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

وتدعي قبول دفعة جديدة من الطلاب من خريجي الثانوية العامة، من خلال الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قبول الطلاب في الأقسام الآتية ( قسم الصحافة والإعلام، وقسم تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي، وقسم التمريض، وقسم المساحة ونظم ومعلومات جغرافية، وهندسة بترول، وقسم لغات وترجمة، وقسم سياحة وفنادق) بمجموع 50% فأكثر دون التقيد بالسن، كما تقوم بالترويج لنفسها بإعطاء شهادات معتمدة من جامعة باشن الأمريكية وموثقة من وزارة الخارجية.

وخاطب وزير التعليم العالي محافظ القاهرة لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.

كما خاطب وزير التعليم العالي كل من وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير العمل بصورة من التقرير وصورة من القرار الوزاري بالغلق الإداري للمنشأة المذكورة لإعمال شأن كل وزارة.

وأشاد وزير التعليم العالي بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

إعداد قائمة مؤسسات التعليم العالي المعتمدة

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف متحدث التعليم العالي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.

