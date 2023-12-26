وكيل تعليم الغربية يلقي محاضرة "التعليم واحتياجات سوق العمل "

ألقى اليوم الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، محاضرة الندوة الإعلامية "التعليم واحتياجات سوق العمل"، بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، التابعة لإدارة شرق طنطا، والتي ينظمها مركز النيل للإعلام بطنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وذلك في إطار الحملة الاعلامية "مستقبل ولادنا في منتج بلدنا"، بحضور الأستاذة عزة عبد الرافع سرور، مدير عام مركز الإعلام بوسط الدلتا، والأستاذة مروة أبو زيد، اخصائي متابعة بمركز النيل للإعلام.

واستهدفت الندوة عددا من طالبات مدرسة ناصر الثانوية الزراعية، وطلاب مدرسة طنطا الثانوية الميكانيكية الصناعية.



وتناول وكيل الوزارة خلال الندوة، دور التعليم الفني كعنصر أساسي للتنمية الحقيقية في مصر، ومصدر أساسي لإمداد سوق العمل بالعمالة اللازمة والمدربة بدقة ومهارة، والدور الهام والمحوري لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تطوير التعليم الفني، وسعيها في ربط التخصصات باحتياجات سوق العمل والصناعة، حيث يعتبر طالب التعليم الفني من أهم الآليات التي تساهم في مواجهة البطالة، وتحقيق وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد.



وأشار حسن، إلى قيام الوزارة بتطوير البرامج الدراسية، من خلال بناء وتحديث مناهج دراسية تقوم على منهجية الجدارات، واستحداث بعض التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، فضلا عن أن مصر أصبح لديها المدارس التطبيقية التكنولوجية في مختلف التخصصات، وهو ما يخدم سوق العمل والصناعة.