مصر تحصد المراكز الأولى فى الجامعات العربية

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشئون الاجتماعية بصفتها رئيس مجلس إدارة لجنة التصنيف العربى للجامعات بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد مجالس البحث العلمى العربية، حصول مصر على ٥ مراكز ضمن أفضل ١٠ جامعات عربية لعام 2023 وذلك عبر تقنية «كونفرانس» لإعلان نتائج التصنيف العربى للجامعات.

وأعلن الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام للاتحاد النسخة الأولى لنتيجة التصنيف العربى للجامعات 2023، باحتلال جامعة الملك سعود قائمة المركز الأول فى الجامعات العربية، تلتها جامعة القاهرة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، فجامعة عين شمس، ثم جامعة المنصورة، فجامعة الشارقة، تليها جامعة الملك خالد، فجامعة صفاقس، فجامعة الإسكندرية، فجامعة الزقازيق.

وأوضح «سلامة» أن عدد الجامعات التى تقدمت للتقييم بلغت 208 جامعات، أدرج منها فى التصنيف 115 جامعة ممثلة لعدد 16 دولة من إجمالى 22 دولة من دول جامعة الدول العربية.