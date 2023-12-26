الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إصابة 8 أشخاص في حريق بمركز أبو المطامير

أرشيفية
أرشيفية

شهدت أبو المطامير حادثا مأساويا منذ قليل ، حيث أصيب 8أشخاص بحروق من الدرجات الثلاثة ، في حريق شب داخل منزل عقب إنفجار إسطوانة غاز ، إنتقلت الأجهزة لأمنية إليكان الواقعة ، وتم السيطرة علي النيران قبل إمتدادها إلي المنازل المجاورة ، وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج ، وتولت النيابة التحقيق

تلقي اللواء مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من مأمور مركز شرطة أبو المطامير ، وإنتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية ، إلي مكان الواقعة بقرية المهدية دائرة المركز ، حيث تبين نشوب حريق داخل أحد المنازل نتيجة إنفجار إسطوانة غاز، أثناء طهي الطعام. 

أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص وهم كل من ح.ح.8سنوات ،ي.ر.9سنوت ،أ.حأ5سنوات ،ن.أ.4سنوات ،ر.ش.42سنة ،م.أ.40سنة ، س.ب.67سنة ،م.س . 38سنة ، بحروق متفرقة بالجسم من الدرجات الثلاثة . 

تم نقل المصابين إلي مستشفي أبو المطامير لتلقي العلاج ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

الجريدة الورقية