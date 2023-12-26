إصابة 8 أشخاص في حريق بمركز أبو المطامير

شهدت أبو المطامير حادثا مأساويا منذ قليل ، حيث أصيب 8أشخاص بحروق من الدرجات الثلاثة ، في حريق شب داخل منزل عقب إنفجار إسطوانة غاز ، إنتقلت الأجهزة لأمنية إليكان الواقعة ، وتم السيطرة علي النيران قبل إمتدادها إلي المنازل المجاورة ، وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج ، وتولت النيابة التحقيق

تلقي اللواء مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من مأمور مركز شرطة أبو المطامير ، وإنتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية ، إلي مكان الواقعة بقرية المهدية دائرة المركز ، حيث تبين نشوب حريق داخل أحد المنازل نتيجة إنفجار إسطوانة غاز، أثناء طهي الطعام.

أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص وهم كل من ح.ح.8سنوات ،ي.ر.9سنوت ،أ.حأ5سنوات ،ن.أ.4سنوات ،ر.ش.42سنة ،م.أ.40سنة ، س.ب.67سنة ،م.س . 38سنة ، بحروق متفرقة بالجسم من الدرجات الثلاثة .

تم نقل المصابين إلي مستشفي أبو المطامير لتلقي العلاج ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .