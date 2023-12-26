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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أهمية باب المندب الاستراتيجية وتأثير التوتر في المنطقة عليه

باب المندب
باب المندب

قال اللواء سمير فرج، المفكر والخبير الاستراتيجي، إن باب المندب يمر من خلاله 40% من حجم التجارة العالمية، مما يعطيه أهمية استراتيجية كبيرة.

 أذرع إيران الأربعة

وأضاف فرج أن التوتر في المنطقة يعود إلى أذرع إيران الأربعة في اليمن وسوريا والعراق ولبنان، مما يهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة في البحر الأحمر.

وأشار إلى أن باب المندب يمر من خلاله التجارة من جنوب شرق آسيا والصين وكذلك مواد البترول، مما يؤثر على حركة الملاحة في المنطقة، بالإضافة إلى قناة السويس التي حققت إيرادات هذا العام 10 مليارات دولار.

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وأوضح أن بعض الشركات الأوروبية الكبرى قررت عدم المرور من باب المندب والبحر الأحمر جراء تصاعد الهجمات الحوثية، مما دفعها إلى اتخاذ طريق رأس رجاء الصالح.

وشدد فرج على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية لضمان أمن باب المندب وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، ومنع أي تهديدات للأمن القومي المصري والعربي.

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