أم شابة تلقى مصرعها غدرًا أمام طفليها.. تفاصيل صادمة

فارقت أم شابة الحياة بعد أن أصابتها رصاصات الخسة والخيانة أمام طفليها اللذين لم تفقد أظافرهما ملمس النعومة بعد.

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أبصر طفليها لحظات احتضارها القاسية، وحاول أحدهما أن يُنقذها من مصيرها، ولكن فاضت روحها لتظل لعنة الدماء تُطارد من استحل سفكها للأبد.

القصة تأتينا من ولاية شيكاجو الأمريكية التي شهدت يوم الأربعاء الماضي جريمة بشعة راح ضحيتها أم لطفلين بعد أن باغتتها رصاصات قاتلة خارج منزله.

وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن ابن الضحية ويبلغ من العُمر 14 سنة حاول إنقاذ أمه بإجراء مُحاولة للإنعاش القلبي الرئوي، وذلك وفقاً لما أدلى به شقيق الراحلة.

وأشار التقرير إلى أن الراحلة ماريا روكي – 34 سنة فارقت الحياة اثر تعرضها لإصابات بأعيرةٍ ناريةٍ في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الماضي.

وأكد التقرير أن المجني عليها تعرضت لإصابات في منطقة الصدر، وتم إعلان وفاتها بمُجرد الوصول للمستشفى.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن الشرطة لم تقبض حتى الآن على أي مُشتبه به، وذلك بعد مرور أسبوع كامل على الحادثة.

المجني عليها

أصابع الاتهام.. الشبهة تحوم حول صديق سابق

وبحسب ما نشرته شبكة سي بي إس فإن الشبهة تحوم حول صديق سابق للمجني عليها، كان قد صدر أمر بالقبض عليه في اليوم السابق للجريمة.

وجاء أمر الضبط بعد خرقه لأمر الحماية الصادر ضده (أمر بعدم التعرض للمجني عليه)، وكان الأمر بصدد التمديد في يوم ارتكاب الجريمة.

وأكد تقرير مجلة بيبول الأمريكية على أن الشرطة لم تُصرح علنًا بعد إذا كانت ستعتبر هذا الرجل مُشتبه به في الجريمة.

وأكد شهود عيان على أن المُسلح قام بمُباغتة الضحية يوم الجريمة، وأصاب كتفها في أثناء مُحاولة الفرار منه، قبل أن تطال طلقاته صدرها فأودى بها.

وعبر ذوي الضحية عن مشاعر الألم والفقد بعد مصرع الأم اليافعة، وذكروا محاسن شخصيتها وكيف كانت مُحبة للجميع ومُتفانية في عملها ومُخلصة لعائلتها.

وستكثف أجهزة الأمن خلال الفترة المُقبلة جهودها من أجل الإيقاع بالجاني، لتسليمه لمنظومة العدالة حتى تقتص منه عدلا وجزاءً.