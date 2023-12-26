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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيبو يكشف حقيقة إصابة مروان عطية

مروان عطية
مروان عطية

كشف خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن حجم الإصابة التي تعرض لها مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر، وذلك خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا.

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وكشف مدير الكرة بالقلعة الحمراء عن أن مروان عطية لاعب الفريق لا يُعاني من أي إصابة، وذلك بعد خروجه من قائمة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.

وأكد بيبو أن استبعاد لاعب وسط الأهلي من قائمة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس السوبر المصري، بسبب رغبة مارسيل كولر المدير الفني في منحه راحة فقط.

بينما شدد خالد بيبو على أن مروان عطية لا يُعاني من أي إصابة مطلقًا، وسيكون جاهزًا للمشاركة مع الأهلي أمام فيوتشر في نهائي بطولة السوبر المصري، مُؤكدًا أن اللاعب سينتظم مع زملائه في المران الجماعي مساء اليوم.

الجدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا، أمس الإثنين، بهدف دون رد، على ملعب "محمد بن زايد"، ليتأهل لنهائي كأس السوبر المصري أمام مودرن فيوتشر.

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