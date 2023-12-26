الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

التصريح بدفن جثة شخص أنهي حياته بسبب "ترك زوجته له" في طوخ

بوابة الوفد الإلكترونية

صرحت جهات  التحقيق بدفن جثة عاطل ، اقدم علي  التخلص من حياته بقرية الدير التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية  لمروره بحالة نفسية سيئة لترك زوجته مسكن الزوجية، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي صرحت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

التصريح بدفن جثة شخص أنهي  حياته بسبب" ترك زوجته له " في طوخ

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، بمصرع شخص بقرية الدير دائرة المركز. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين تخلص عاطل مقيم بقرية الدير من حياته عقب مروره بأزمة نفسية لترك زوجته مسكن الزوجية، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

 

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