تعليم قوص تستقبل وفد مكتبة مصر العامة بقنا

إستقبل كنانة فنجرى ابوجبل وكيل الإدارة وفد التنسيق الإعلامى لمكتبة مصر العامة بقنا، فى زيارته اليوم الثلاثاء لمدرسة قوص الثانوية العسكرية.

وذلك بحضور طلعت واصف شاكر موجه عام العلوم وعلى حزين مدير إدارة الخدمات والأنشطة التربوية ومحمد على مدير إدارة الموارد البشرية واشرف عبدالجبار موجه اول المكتبات ومحسب حسانى نائب رئيس مجلس أمناء الإدارة وعزت الشريف مدير العلاقات العامة وهبه العويضى رئيس قسم التعليم الخاص فى ضيافة خالد بدرى مدير مدرسة قوص الثانوية العسكرية ونور الرفاعي الاخصائى بالمدرسة .

هذا وترأس وفد مكتبة مصر العامة بقنا محمد حامد المنسق العام للمكتبة بمحافظة قنا وزهره حسين/ فريق مكتبة مصر المتنقله بقنا، حيث شهد الحضور ندوة تعريفية عن اختصاصات المكتبة من خلال نبذه تعريفية المنسق العام استهدفت طلاب المدرسة كما توافد الطلاب تباعا على سيارة المكتبة المتنقلة بمرافقة قيادات إدارة قوص التعليمية وشرح لهم المنسق العام محتويات المكتبة المتنقلة.