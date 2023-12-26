محافظ سوهاج يفحص 165 شكوى خلال لقاء المواطنين

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، اللقاء الجماهيري الدوري مع المواطنين والذي يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام المحافظة، لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين.

واستمع محافظ سوهاج، ونائبه خلال اللقاء لشكاوى وطلبات عدد 165 من المواطنين، تمثلت أغلبها فى طلبات توفير مساعدات مالية، ومعاشات للأسر الأولى بالرعاية، ووجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بدراسة تلك الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لهم، كما كلف وكيل الوزارة بسرعة إنهاء إجراءات إدراج عدد من الحالات الأولى بالرعاية من المقبلين على الزواج بحفلات الزفاف الجماعى وتوفير أجهزة منزلية لهم، بالإضافة إلى فحص بعض طلبات الحصول على معاش تكافل وكرامة.

كما وجه المحافظ، خلال اللقاء الجماهيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بدراسة بعض الطلبات الخاصة بقطاع التعليم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لها، موجها باصطحاب بعض الحالات إلى مديرية العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير فرص عمل لهم بالقطاع الخاص، وكذا اصطحاب بعض الحالات إلى مديرية الصحة وفرع الهيئة العامة للتأمين الصحى لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتوفير العلاج على نفقة الدولة لبعض الحالات.