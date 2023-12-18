رئيس جامعة النيل الأهلية يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

توجه الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وأعرب رئيس جامعة النيل عن سعادته بثقة الشعب المصري العظيم في قيادته السياسية وخروجه بالملايين للمشاركة والتصويت وحسن الاختيار.

وأكد الدكتور وائل عقل تقدير كافة أعضاء أسرة الجامعة لرؤية القيادة السياسية في دعم منظومة التعليم العالي وخاصة الجامعات البحثية الريادية ويتعهد باستمرار مسيرة الإنجاز في هذا المضمار والذي يؤهل كافة طلاب الجامعة من الشباب للتفوق في سوق العمل المحلي والعالمي.

وزير التعليم العالي يهنئ السيسي

تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفوزه بفترة رئاسية جديدة.

كما تقدم قيادات الوزارة، والمراكز والمعاهد البحثية، ورؤساء الجامعات، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب بالتهنئة للرئيس السيسي.

ويثمن المجتمع الأكاديمي الثقة الغالية للشعب المصري في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، قد أجريت داخل مصر على مدار ثلاثة أيام من 10 - 12 ديسمبر الجاري، تحت إشراف قضائي كامل.

السيسي يفوز في الانتخابات الرئاسية 2024

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات، على ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 66.8 في المئة من الأصوات، وحصل السيسي على عدد 39 مليون 702 الف 451 صوتًا بنسبة 89.6 في المائة من أجمالي الاصوات الصحيحة.

وجرت الانتخابات الرئاسية 2024 على مدار ثلاثة أيام في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين فى الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد فى الجدول الزمنى للعملية الانتخابية طيلة يوم الخميس الماضى الموافق 14 ديسمبر الجاري.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8 في المائة.



وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9 في المائة وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1 في المائة.

